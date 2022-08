No Agosto Jovem, mês alusivo à juventude, a Prefeitura oferece atividades de esporte e lazer em várias regiões da cidade. Entre elas, a Caminhada CuritibAtiva nas dez regionais de Curitiba e a 3ª etapa do Circuito Infantil de Corridas de Rua.

A programação começa sábado (20) pela manhã. Das 9h às 13h, o programa Lazer na Rua XV se estende por parte do calçadão, no trecho entre a Praça Osório e a Alameda Dr. Muricy. O programa faz da rua um espaço para o lazer com a oferta de atividades lúdicas que promovem a interação entre todas as idades.

Caminhada

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude convida os moradores das dez regionais da cidade a participar da Caminhada CuritibAtiva, no próximo sábado (20).

Os percursos serão de nível fácil, terão em torno de 5 km de distância e duração de 1 hora. A participação é gratuita e não é preciso se inscrever.

Skate

No Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira, na Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233, Bacacheri, a “Pista do Eny” vai receber o Best Trick de Skate, um torneio gratuito de manobras para valorizar a cultura jovem e proporcionar momentos de inclusão e integração.

A competição de manobras será neste sábado (20), das 13h às 18h. Jovens skatistas poderão levar sua prancha ao local e mostrar habilidades nas categorias masculino e feminino. Não é preciso inscrição.

Voleibol

O Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania do Pinheirinho, naAv. Winston Churchill, 2.033, Pinheirinho, a partir das 14h, recebe o Festival de Voleibol alusivo ao Agosto Jovem e com o intuito de proporcionar aos alunos a vivência da pratica esportiva.

O evento envolve os alunos do projeto Escola+Esporte=E10 e visa a fomentar o esporte de maneira festiva para que eles possam trocar experiências com outras equipes e vivenciar na prática o jogo.

Lazer no Bairro

O programa Lazer no Bairro chega à Regional Boqueirão no sábado. Das 8h às 17h, o Centro de Esporte e Lazer do Xaxim, na Rua Ana Lopos Canet, 4 e o Centro da Juventude Eucaliptos, na Rua Pastor Antônio Polito, 2.200, Alto Boqueirão, estarão abertos para a comunidade, com empréstimos de materiais esportivos, quadra poliesportiva, oferta de atividades recreativas como jogos gigantes, perna de pau, mesa de pingue-pongue, torneio de tênis de campo, voleibol.

Dança Curitiba

No domingo (21), das 10h às 13h, no Memorial de Curitiba, acontece mais uma etapa do Circuito Dança Curitiba. O circuito promovido pela Smelj com apoio da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) busca difundir a dança e proporcionar opções de lazer cultura à população, além de dar espaço aos profissionais da área para divulgação e promoção da arte. A entrada é franca.

Corrida

No domingo (21), às 8h, acontece a 3ª etapa do Circuito Infantil de Corridas de Rua da Prefeitura de Curitiba. A prova será no Parque Barigui e a organização da corrida é do departamento de Esporte da Smelj.

Podem participar crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e não é necessário inscrição. As distâncias dos percursos variam de 600 m até 4 km, dependendo da categoria. Todo o circuito será feito por vias internas do parque.

O circuito infantil tem quatro etapas e integra o Circuito de Corridas Curitiba dos Imigrantes, que homenageia os povos que vieram de outros países e ajudaram a construir a história da capital.

Lazer e brincadeiras

No domingo (21), as atividades físicas, esportivas e recreativas acontecem nas Arcadas do São Francisco, na Praça João Cândido, ao lado da Feirinha do Largo da Ordem. As atividades serão das 9h às 13h, para todas as idades, e terão orientação dos profissionais da Smelj.

À tarde, das 14h às 17h30, a diversão será em cinco pontos da Curitiba: os parques Barigui, Atuba, Lago Azul e Náutico e no Passeio Público.

No Barigui, as atividades serão feitas no gramado ao lado do Salão de Atos. No Náutico, vão se concentrar ao lado da Academia ao Ar Livre. No Parque Atuba, no espaço ao lado da Guarda Municipal. No Lago Azul, as atividades serão no espaço do campo de futebol que tem um alambrado. Já no Passeio Público as atividades acontecem em frente ao Coreto Digital.

Entre as opções para diversão das famílias nos parques e na praça haverá cama elástica, jogos de tabuleiro gigante (dama, trilha e jogo da velha), mesas de pingue-pongue, pinturinha no papel kraft, circuito infantil de habilidades em bicicletas.