Além das linhas especiais, o Natal de Curitiba 2022 coloca mais novidades na rota do transporte público da capital paranaense. Passageiros dos ônibus biarticulados e ligeirões que circulam pela canaleta expressa da Avenida Sete de Setembro estão sendo surpreendidos pelas Estações de Luz Uninter, decoração luminosa que contorna um dos ícones do design urbano de Curitiba, as estações-tubo de embarque e desembarque em nível.

Nesse trecho da canaleta por onde passam mais de 120 mil passageiros por dia, as Estações de Luz Uninter enfeitam com 1.650 metros de mangueira de led dez estações-tubo, nos dois sentidos, desde a praça Eufrásio Correia, em frente ao Shopping Estação, até a estação Bento Viana, perto da Praça do Japão. A inauguração da decoração das Estações de Luz Uninter será nesta quarta-feira (14), às 19h30, com a presença do prefeito Rafael Greca.

Estações de Luz, na Av. Sete de Setembro, em Curitiba. Foto: Pedro Ribas/SMCS

A iluminação é feita com mangueiras de led, que contornam o formato arredondado das estações e poderá ser apreciada de perto pelos passageiros das linhas Ligeirão Santa Cândida/Praça do Japão e os biarticulados Centenário/Campo Comprido, Santa Cândida/Capão Raso, Pinhais/Rui Barbosa e Pinheirinho/Praça Rui Barbosa que passam nesse trecho. Essas estações também têm adesivos da campanha do Natal de Curitiba 2022.

Alerta

As pessoas não devem circular pela canaleta para fazer as fotografias da decoração natalina das estações-tubo. Andar a pé ou de bicicleta na via exclusiva do transporte coletivo é proibido e insistir na prática é perigoso.

A exposição de um pedestre em uma canaleta traz riscos para a própria vida dele. Basta comparar a massa metálica de um ônibus biarticulado com a de um automóvel. Colisão com ônibus tem uma probabilidade maior de ser fatal.

O motorista do transporte coletivo tem uma responsabilidade muito grande e precisa manter atenção constante para garantir a segurança dos passageiros que transporta em cada viagem.

Confira a programação gratuita do Natal de Curitiba 2022

Quarta-feira 14/12

6h – Presépio no Parque Lago Azul (Rua Colomba Merlin, 831, Umbará)

10h – Feira Especial de Natal da Praça Osório (Praça Osório, Centro)

10h – Feira Especial de Natal da Praça Santos Andrade (Praça Santos Andrade, Centro)

14h – Natal da Família Folhas na Escola Municipal de Sustentabilidade (Rua Victor Benato, 210, Pilarzinho)

14h – Carrossel de Luz Marista no Parque Tanguá (Parque Tanguá, Taboão)

14h – Natal Condor no Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 370, Centro)

19h – Caminho de Luz Ligga no Parque Náutico (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1.220 – Boqueirão). Ônibus especial com embarque e desembarque no Terminal do Boqueirão

19h – Caminho de Luz Ligga no Parque Barigui (Av. Cândido Hartmann, S/N – Bigorrilho). *Ônibus especial com embarque e desembarque no Terminal Campina do Siqueira

19h – Árvore de Natal Centro Cívico (Avenida Cândido de Abreu, 817, Centro Cívico)

19h – Árvore do lago no Parque Barigui (Av. Cândido Hartmann, S/N, Bigorrilho)

19h – Árvore de Natal da Rotatória do Parque Barigui (Av. Cândido Hartmann, 2355, Bigorrilho)

19h – Decoração do Natal O Boticário na Rua XV de Novembro (Calçadão da XV de Novembro, Centro)

19h – Jardim dos Sonhos Ademicon (Jardim Botânico)

19h – Decoração da bola de Natal do Club Athletico Paranaense na Praça Afonso Botelho (Rua Engenheiros Rebouças, 3020, Água Verde)

19h – Auto de Natal da Câmara Municipal de Curitiba (R. Lourenço Pinto, 500, Centro)

19h30 – Auto de Natal no Bosque Zaninelli (Rua Victor Benato, 210, Pilarzinho)

19h30 – Natal da Família Moletta (Rua Nicola Pellanda, 5962, Umbará)

19h30 – Espetáculo no Restaurante Madalosso – Natal Solidário (Av. Manoel Ribas, 5875, Santa Felicidade)

20h – Pedala Curitiba no Caminho de Luz da Ligga no Barigui (saída da Praça 29 de Março, na Rua Desembargador Motta, s/n, Mercês)

Veja que incrível!