Quais são os hábitos e comportamentos dos jovens nascidos entre 1995 e 2010, a chamada Geração Z? Quais são as expectativas, gostos, sonhos e receios desses jovens conhecidos como nativos digitais?

Esses foram os pontos de partida do projeto cultural Conversarte Geração Z, que acontece este mês, no Shopping Pátio Batel – Piso L1. e traz uma exposição de artes visuais, composta por um mosaico de intervenções de arte e tecnologia que vão proporcionar uma imersão nas leituras e olhares particulares dessa geração. Além de debates, que acontecerão no início de outubro.

+ Leia mais: “Demolicar” e salto sobre carros são atrações na Oktober Bier Park

Com direção de arte do arquiteto, urbanista e cenógrafo Felipe Guerra, a exposição é gratuita e reúne intervenções em graffiti e arte digital feitas por artistas do coletivo Muchas Minas, materiais audiovisuais de jovens destaques das artes cênicas e uma série de retratos de jovens zennials, faixa entre os millennials e a GenZ, até 5 de outubro, na Praça de Eventos do shopping Pátio Batel.

Questões comuns aos jovens de forma descomplicada

Enquanto os graffitis revelam traços modernos e de fácil trânsito entre as redes sociais e os muros reais, breves monólogos em vídeo tratam de questões comuns aos jovens dessa geração de forma descomplicada e bem-humorada, complementados pelos retratos fotográficos que mostram os Zs como eles realmente são.

+ Veja mais: McDonald’s revela os sanduíches exclusivos para a Copa do Mundo. Qual é o melhor?

Tudo é resultado de uma pesquisa que durou dez meses e reuniu jornalistas, artistas, sociólogos e historiadores em oficinas artísticas com jovens desta faixa etária, sob coordenação do jornalista Cristiano Luiz Freitas, que atua há mais de 20 anos na produção de conteúdo e projetos voltados ao público infantojuvenil.

Roda de debates após exposição

A partir de 6 de outubro, a instalação no Pátio Batel passa a ser o palco de debates abertos ao público, falando sobre os hábitos, comportamentos e tendências da Geração Z. Nomes como Clarice Falcão, cantora, compositora, atriz, humorista e roteirista; Jout Jout, escritora, jornalista e youtuber; Konrad Dantas, mais conhecido como KondZilla, empresário, diretor e produtor musical; e Eduardo Kobra, artista e muralista.

Ele falarão, em uma série de debates que abordam experiência, diversão, conexão, diversidade, propósito e inclusão. A Associação Amigos do HC é a instituição beneficiada pelo projeto e receberá integralmente o valor arrecadado com a venda de ingressos para os debates, vendidos a partir de R$ 20 pelo Disk Ingressos.