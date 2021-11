Curitiba recebe nesta semana um evento tipicamente alemão, regado música boa, comidas típicas e muita cerveja, num dos principais pontos de encontro da cidade: a Pedreira Paulo Leminski. Inspirado nos biergartens – espaço comum no sul da Alemanha, uma área externa onde são servidas culinária local, cervejas e outras bebidas –, o Spaten Garten apresenta uma nova opção de diversão ao ar livre para os curitibanos.

Criada em 1397, a cervejaria Spaten marca a sua chegada ao Brasil com um espaço que será aberto na quinta-feira (25), com o exclusivo chope da marca, além da Bastards, cervejaria curitibana convidada que vai produzir uma cerveja do estilo Munich Helles especialmente para o evento. No cardápio, ingredientes típicos alemães e, para deixar o ambiente ainda mais agradável, estão previstas atrações musicais de rock e folk.

Com a iniciativa, Spaten, cerveja da Ambev, oferece aos curitibanos uma verdadeira viagem a Munique, uma oportunidade de novas memórias e novos encontros ao ar livre. O evento acontece na capital paranaense de 25 a 28 de novembro, com entrada a partir das 18h na quinta e sexta-feira, e das 12h no sábado e no domingo. Os ingressos já estão à venda no site da Get In Tickets.

“O desembarque de Spaten no Brasil propõe uma imersão cultural no universo cervejeiro alemão. Só quem tem uma expertise de mais de 600 anos poderia trazer um novo jeito de curtir a cidade, brindando ao melhor estilo alemão. O Spaten Garten vai rodar quatro cidades, e a ideia é promover esses encontros ao livre em muitas outras localidades brasileiras”, afirma Joice Carvalho, gerente de Marketing da marca.

Spaten é um dos rótulos mais tradicionais do mundo, uma puro malte diferente de todas as conhecidas no país. Do estilo Munich Helles, é a cerveja tradicional da sangria do barril na Oktoberfest de Munique, e está disponível em garrafas de 355ml e 600ml, além da lata sleek de 350ml.

SERVIÇO

Spaten Garten Curitiba

Data: 25 a 28/11 (quinta a domingo)

Horário: Quinta e sexta das 18h às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 20h

Valor: R$ 35 *Entrada contempla uma caneca exclusiva de Spaten por pessoa.

**O evento segue todas as recomendações sanitárias e protocolos de segurança. Só será permitida a entrada mediante a apresentação do comprovante de vacinação. Proibida a entrada para menores de 18 anos.