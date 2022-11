Um dos integrantes das mais lendárias bandas de punk rock de todos os tempos vem a Curitiba para show solo em novembro. Richie Ramone, ex-baterista da banda, se apresenta no Jokers Pub dia 19 de novembro, sábado.

O show especial trará músicas de sua carreira solo e também os clássicos da sua antiga banda. Richie integrou os Ramones nos anos 1980, gravando discos importantes como Too Tough to Die (1984), Animal Boy (1986) e Halfway to Sanity (1987). Também participam do evento as bandas brasileiras Bolores, Vasectomia, Pakidermes e os renomados do Sick Sick Sinners.

Richie tocou no Ramones entre 1983 e 1987, realizando mais de 500 shows com o grupo. Em 2013, gravou seu primeiro álbum solo, Entitled, em que Richie mostra que também canta, assim como havia feito no Ramones. Em 2016, lançou Cellophane. Ingressos a venda pela plataforma Bilheto.

Serviço

Desgraça Pouca é Bobagem apresenta Richie Ramone

Data: 19 de novembro de 2022 – sábado

Local: Jokers

Endereço: Rua São Francisco, 164 – Centro

Horário: 19h (abertura da casa)

Classificação etária: 16 anos

Ingressos: a partir de R$ 130 (meia/2º lote)

Venda online: https://www.bilheto.com.br/evento/973/Richie_Ramone