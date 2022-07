A Ópera de Arame será o palco da apresentação do Rodrigo Amarante, compositor e multi-instrumentista, integrante do Los Hermanos. A apresentação acontece no dia 17 de setembro. Com produção da Seven Experience, o cantou confirmou a apresentação na capital, que será baseada no show da turnê “Drama“, o segundo álbum solo do músico.

Morando em Los Angeles (EUA), Amarante deu uma pausa nos shows por conta da pandemia, abrindo uma longa espera para a sua agenda no Brasil, o que deixa o seu público ainda mais ansioso para este reencontro tão aguardado.



A abertura da venda dos ingressos já tem data marcada. Será dia 14 de julho, quinta-feira, pela Disk Ingressos.