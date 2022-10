A Tribuna do Paraná foi convidada a experimentar todos os oito sanduíches especiais do McDonald’s da Copa do Mundo FIFA™ nesta última quarta-feira (05). E com base na sinceridade, vamos contar quais sabores conquistaram mais o paladar. Qual será também o seu favorito?

Numa escada do menos favorito para o mais gostoso, a Tribuna elencou e explicou com detalhes o que fez cada sanduíche ser especial – ou não. Vamos lá!

8º Lugar – McArgentina

MC Argentina: Pão tipo Brioche, Carne 100% bovina, Maionese sabor Chimichurri, Cebola fresca, Alface, Tomate, Bacon e Queijo processado sabor Cheddar.

Qual foi a nossa opinião:

Ele lembra um simples sanduíche do Mc Donald’s. O sabor do Chimichurri não se sobressai e os outros ingredientes são fáceis de serem encontrados em outros sanduíches da rede. É gostoso, mas não nos surpreendeu.

7º Lugar – McEspanha

McEspanha: Pão tipo Brioche, Carne 100% bovina, Molho emulsionado Temperado, Alface, Queijo processado sabor Emental e Copa Fatiada.

Qual foi a nossa opinião:

Como o McArgentina, é um bom sanduíche, mas que pouco difere dos outros lanches da rede americana. Só que diferente do McArgentina, o McEspanha traz copa fatiada, que dá um sabor novo para o sanduíche.

6º Lugar – McFrança

Mc França: Pão tipo Brioche, Carne 100% bovina, Molho sabor queijo Brie, Cebola Crispy, Tomate, Bacon e Queijo processado sabor Emental.

Qual foi a nossa opinião:

O sanduíche inspirado na França traz o crocante da cebola crispy, que deixa o sanduíche super especial. O molho sabor queijo Brie é bem suave, quase não dá para perceber o sabor do queijo. Tomate e o bacon bem sequinho fez toda a diferença, deixando o lanche bem saboroso.

5º Lugar – McAlemanha

MC Alemanha: Pão tipo Brioche, Carne 100% bovina, Maionese, Mostarda, Cebola Fresca, Salame com borda de pimenta e Queijo processado sabor Emental.

Qual foi a nossa opinião:

Sanduba bem saboroso e uma boa combinação típica alemã com sabores marcantes, como a mostarda, a cebola fresca e o salame com a borda de pimenta. Sanduíche com ingredientes que ressaltaram bem o sabor do hambúrguer. Ficou muito bom!

4º Lugar – McCatar

Mc Catar: Pão tipo Brioche, Carne 100% bovina, Molho Árabe (Molho Emulsionado Cremoso Sabor Hortelã), Cebola Crispy, Tomate e Queijo processado sabor Emental.

Qual foi a nossa opinião:

Se você espera por um sanduíche com um leve sabor árabe, pode se jogar no McCatar porque ele é exatamente isso. O mais marcante é o molho cremoso sabor hortelã, que junto com a cebola crispy e o hambúrguer dá um gostinho super especial. É um lanche sem muita gordura, pois não tem bacon, mas delicioso pelo sabor diferente da hortelã.

3º Lugar – McMéxico

MC México: Pão tipo brioche com batata, carne 100% peito de frango, temperado empanado, Maionese sabor Pimenta Jalapeño, Alface e Queijo processado Sabor Cheddar.

Qual foi a nossa opinião:

Se fosse para elencar o melhor molho de sanduíche, o molho do McMéxico seria o vencedor. Ele é apimentado na dose certa, não muito suave, mas também não muito forte. E como combina bem com o frango empanado, bem sequinho e bem crocante. As terças-feiras não serão mais as mesmas com o McMéxico no McDonald’s.

2º Lugar – McEUA

MC EUA: Pão tipo brioche com batata, 100% peito de frango, temperado e empanado, Molho não emulsionado sabor Barbecue, Cebola Crispy, Bacon, Picles Crinkle e Queijo processado sabor Cheddar.

Qual foi a nossa opinião:

A rede de fast food americana sabe bem combinar ingredientes quando se fala em Estados Unidos. Eles uniram itens agridoces e marcantes num lanche só, deixando a textura e o sabor arrebatadores. O picles meio docinho e azedo, com o bacon sequinho, a cebola crispy e o molho barbecue deixou o peito de frango empanado ainda mais especial. Esse sanduíche ficou demais!!

1º Lugar – McBrasil

MC Brasil: Pão tipo Brioche, Carne 100% bovina, Molho Emulsionado Temperado, Alface, Tomate, Bacon e Empanado de Queijo.

Qual foi a nossa opinião:

Depois de experimentar o McEUA, seria difícil encontrar um outro sanduíche tão bom e tão gostoso. Só que empanar queijo coalho e colocá-lo junto do sanduba, quase como um segundo ‘hambúrguer’ foi arrebatador. Os dois juntos formaram uma dupla perfeita e o molho temperado com a saladinha e o bacon sequinho fecharam o pacote completo de sabor.

A nossa alegria é que ele é o único lanche dos especiais da Copa que vai estar disponível todos os dias. Então, não há desculpa para não provar.

Novidade da Copa 2022 – McFlurry Brasil

McFlurry Brasil: Massa gelada de baunilha, calda de banana com canela, cobertura de caramelo e farofa crocante de amendoim.

Qual foi a nossa opinião:

Pela primeira vez temos uma sobremesa especial da Copa do Mundo do McDonald’s. Depois de ser adiada e começar em dezembro, e não tradicionalmente em julho, esta Copa acontece bem na temporada de verão. Nada como um sorvetinho para aliviar o calor e também a fome de doce.

Nesta versão de McFlurry, a calda de banana com canela é bem suave, doce. A massa de baunilha é a base da sobremesa, que tem todo um toque especial pela farofa crocante de amendoim – quase que uma paçoca mesmo desmanchada.