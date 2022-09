A 1ª Expo Fazenda chega ao terceiro dia nesta sexta-feira (23) com novas atrações para quem vai até o Centro Multieventos montada em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. A noite ficará marcada pela primeira rodada do rodeio Duelo de Gigantes, competição de touros que vai render ao campeão vaga no mundialmente famoso rodeio de Barretos. O show da noite é responsabilidade de João Bosco e Vinícius.

Recomendações

A organização do evento listou algumas recomendações para os visitantes do evento. A primeira delas é que sejam utilizados aplicativos de transporte ou carona, além dos taxis da região. A organização também listou itens que não são permitidos no local da festa, como:

guarda-chuva

câmeras profissionais

bicicletas, patinetes, skates

capacetes

armas de fogo e objetos cortantes

cadeiras e banquinhos

pets (exceto cães guias)

bebidas e comidas trazidas de fora

substâncias inflamáveis

A entrada para os shows e rodeio é gratuita, mas também serão vendidos camarotes para quem quiser curtir as apresentações em local privilegiado. As vendas são exclusivas pelo WhatsApp (41) 99756-7431.

Confira o cronograma da Expo Fazenda Rio Grande

23 de setembro

Rodeio Duelo de Gigantes (21h)

João Bosco e Vinícius (23h30)

24 de setembro

Rodeio Duelo de Gigantes (21h)

Yasmin Santos (23h30)

Bruninho e Davi (01h)

25 de setembro

Rodeio Duelo de Gigantes (18h)

Guilherme e Benuto (20h)

Maiara e Maraísa (22h)

Diversão garantida

Crianças das escolas municipais se divertem nas atrações da Expo Fazenda. Foto: Divulgação

Serão 4.350 crianças dos quartos e quintos anos da rede municipal de ensino que irão se divertir de maneira gratuita na Expo Fazenda. Por meio de uma ação da Secretaria Municipal de Educação, as crianças estão sendo levadas para brincarem nos equipamentos do Park Tupã, instalado na entrada do Centro MultiEventos. As visitas são monitoradas pelas professoras.

Além disso, mais de 36 mil vouchers serão distribuídos na rede municipal de ensino para as crianças do Infantil 1 até o terceiro ano para que as famílias possam levá-las a conhecer as atrações.

Segundo a SME, o objetivo da ação é oportunizar a diversão para todas as crianças e durante a Expo Fazenda além de ser um momento de aprendizado, já que lá os estudantes terão acesso a todas as exposições e atividades culturais, concretizando conceitos trabalhados na escola.