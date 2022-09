A 1ª Expo Fazenda, que acontece entre os dias 21 e 25 de setembro em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, já mobiliza os moradores da região. Até esta quinta-feira estão abertas as inscrições para mulheres que desejem concorrer ao posto de Rainha do Rodeio Expo Fazenda. As inscrições e regras podem ser conferidas neste link.

Também foi divulgado pela organização o cronograma de atrações especiais, entre elas o Rodeio Duelo de Gigantes e os shows com atrações nacionais. A entrada é gratuita, mas também serão vendidos camarotes para quem quiser curtir o show em local privilegiado. As vendas são exclusivas pelo WhatsApp (41) 99756-7431.

Confira o cronograma da Expo Fazenda Rio Grande

21 de setembro

Ana Castela (20h)

Fernando e Sorocaba (22h)

22 de setembro

Marcos e Belutti (23h)

23 de setembro

Rodeio Duelo de Gigantes (21h)

João Bosco e Vinícius (23h30)

24 de setembro

Rodeio Duelo de Gigantes (21h)

Yasmin Santos (23h30)

Bruninho e Davi (01h)

25 de setembro