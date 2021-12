A cidade de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, recebe até este domingo a 5ª Expo Motorhome, que funciona no Expotrade desde a última quinta-feira. Adeptos ao estilo de vida e empresas que constroem essas casas sobre rodas, bem como fornecedores do setor, se reúnem para negócios e para compartilhar experiências como viajantes do Brasil inteiro.

Veja como está a feita!

A exposição foi aberta na quinta, com uma cerimônia no auditório do Expotrade Pinhais. O criador e organizador da feira, Alexandre Rodolfo Boff, recebeu a prefeita de Pinhais, Marli Paulino, o diretor de marketing e inovação da Paraná Turismo, Irapuan Cortes Santos, e o deputado federal Luizão Goulart, ex-prefeito de Pinhais.

O organizados destacou a importância do evento chegar a Pinhais e também na divulgação do campismo e o caravanismo; “Montamos o circo, os artistas são os expositores e o público poderá apreciar uma grande feira. O campismo e o caravanismo são uma maneira de viver e ser feliz. Estamos muito felizes em chegar a Pinhais e divulgar a cidade para o Brasil. Viemos para ajudar a movimentar a economia da cidade, do estado e do país”, afirmou.

O vice-governador do Paraná, Darci Piana, visitou nesta sexta, a exposição. “Foi uma visita muito importante para o nosso evento. O vice-governador do Paraná pôde constatar a força do campismo e do caravanismo no Brasil. Ele conheceu e demonstrou muito interesse nas atividades desse setor da economia, que vem crescendo rapidamente a cada ano”, destaca Boff.

O evento teve as primeiras edições realizadas nas cidades de Novo Hamburgo e Canela, no Rio Grande do Sul, e este ano tem sua primeira edição no Paraná.

A 5ª Expo Motorhome segue com 88 expositores, entre eles empresas que fabricam e comercializam motorhomes e fornecedoras de insumos – peças e acessórios, eletrodomésticos, móveis, equipamentos elétricos, hidráulicos, entre outros. Estão programadas também uma série de palestras. Em paralelo ao evento, acontece a Expo Camping, em um terreno próximo do Expotrade Pinhais, que conta com a presença de 550 equipamentos, entre motorhomes, trailers, kombis, campers e barracas.

Serviço

5ª Expo Motorhome

Local: Expotrade Pinhais (Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10.454 – Vila Amelia – Pinhais)

Data: 9 a 12 de dezembro.

Horários: sábado (11), das 10h às 21h; domingo (12), das 10h às 17h.

Ingressos: http://expomotorhome.com/ingressos.html