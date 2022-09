A 1ª Expo Fazenda, exposição agroindustrial do município de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, chega ao seu segundo dia nesta quinta-feira (22). Para hoje, a programação prevê o show da dupla sertaneja Marcos e Belutti. Na quarta, abertura do evento, subiram ao palco a cantora Ana Castela e a dupla Fernando e Sorocaba.

O acesso à arena multieventos é gratuito, inclusive para os shows. São esperadas pelo menos 30 mil pessoas por dia de evento (150 mil pessoas no total). Na primeira noite, o espaço dos shows ficou lotado e as barracas de alimentação e expositores receberam a visita de milhares de pessoas.

+ Veja também: Banda australiana Sticky Fingers toca nesta quinta na Live Curitiba

A expectativa é de que sejam movimentados cerca de R$ 100 milhões em negócios. A partir de sexta-feira tem rodeio de touros, além de mais shows. Veja a programação no final do texto.

A organização do evento listou algumas recomendações para os visitantes do evento. A primeira delas é que sejam utilizados aplicativos de transporte ou carona, além dos taxis da região. Assim, o consumo de bebidas alcóolicas não será um problema de consciência para quem consome, nem de segurança para o restante da população.

+ Leia mais: Estudante vira “devoradora de livros” e influencia pessoas pelo hábito da leitura

Caso algum visitante perceba situações de perturbação de qualquer natureza, recomenda-se a comunicação de tais atos aos seguranças e policiais que estarão a trabalho durante todo o evento. A organização também listou itens que não são permitidos no local da festa, como:

Outra recomendação é para que os visitantes cheguem cedo, pois haverá controle de acesso do público em catracas e com revista por questões de segurança, o que pode causar filas.

A organização divulgou o cronograma de atrações especiais, entre elas o Rodeio Duelo de Gigantes e os shows com atrações nacionais. A entrada é gratuita, mas também serão vendidos camarotes para quem quiser curtir o show em local privilegiado. As vendas são exclusivas pelo WhatsApp (41) 99756-7431.

+ Leia também: Banda Terminal Guadalupe lança primeiro álbum de inéditas após 15 anos

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!