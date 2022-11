A partir do dia 30, quem passar pela Ópera de Arame vai poder conferir a última etapa do Ciclo de Exposições Afetos Urbanos e Cidades Possíveis, que ocupou o segundo andar do teatro Ópera de Arame e teve início em 2021. Participaram do projeto 30 artistas locais – 10 em cada uma das etapas -, e a nova fase,

“Imagens Urbanas”, reúne mais 10 artistas que trarão a arte urbana como tema central para ambientar a cidade de Curitiba sob o olhar da produção jovem e contemporânea. O Ciclo faz parte do projeto Vale da Música, festival permanente de música instrumental apresentado pelo Bradesco e com realização da Futura Fonte em parceria com a DC Set Group.

“Este foi um projeto muito especial, pois trouxe ao espaço a possibilidade de ampliar as ofertas culturais da Ópera de Arame. Além de reunir jovens artistas, ainda trouxe novas perspectivas para o público sobre Curitiba, transformando o espaço num grande palco 360° das mais variadas expressões culturais. É exatamente essa a proposta do projeto Vale da Música ultrapassar as fronteiras do lago e trazer além da programação do Palco Flutuante, novas formas de arte em outros espaços da Ópera de Arame”, afirma Alana Alboitt, gerente de marketing da Futura Fonte.

O projeto conta com a curadoria de Milena Costa e a nova etapa terá a duração de 5 meses, com previsão de encerramento em abril de 2023. “Esperamos que as imagens que integram essa última exposição do ciclo possam contribuir para a criação de novas sensibilidades entre os espectadores e as cidades”, conta Milena. Entre os artistas que participarão desta nova etapa estão Ana Matsusaki, Bruno Romã, Cristina Pagnoncelli, Eloá Cruz, João Paulo de Carvalho, Jorge Torres Galvão, Larissa Brum, Maikel da Maia, Matheus SANTO, Nicholas Steinmetz.

A mostra estará exposta em frente aos camarotes, no Arco das Artes da Ópera de Arame, no segundo andar, e fica disponível para visitação durante todo o funcionamento do projeto Vale da Música, de terça a domingo, das 10h às 18h. Ainda, para os amantes de artes, vale aquela esticadinha até o palco da Ópera para conhecer a exposição “Do Ritmo ao Algoritmo”, promovido pela Lei de Incentivo à Cultura, apresentado pelo Ministério do Turismo, Ebanx e Empalux, e realizado pela Futura Fonte em parceria com a DC Set e que reúne 15 painéis gigantes criados por três artistas curitibanos e que recontam a história da música no mundo.

O Ciclo de Exposições Afetos Urbanos e Cidades Possíveis funciona de terça a domingo, das 10h às 18h, a partir desta quarta-feira (30). O ingresso custa R$ 15,00 inteira e R$ 7,50 meia-entrada. O benefício é válido para pessoas que estejam dentro da lei da meia-entrada, crianças de até 12 anos e para moradores de Curitiba e região metropolitana, que precisam levar um comprovante de residência para obter o desconto. Às quartas-feiras, moradores de Curitiba que comprovarem residência têm entrada gratuita (exceto feriados).

Foto: Divulgação

A Ópera de Arame fica na Rua João Gava, 970 – Abranches.