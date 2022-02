Selecionadas a partir de um concurso nacional realizado no final de 2020, que teve a participação de mais de 150 fotógrafos de todo o país, a exposição Pakuá Exposição de Artes Visuais estreia no próximo dia 1º de março, em Curitiba. Até dia 30 do mesmo mês, as fotografias serão expostas no Lounge Bolhas, piso L3, do Shopping Patio Batel. A entrada é gratuita.

As imagens aéreas feitas com uso do drone revelam paisagens brasileiras de Norte a Sul do Brasil, em ângulos inéditos. Quatro cidades do Paraná vão receber a mostra em seus principais shoppings centers. Além de Curitiba, Foz do Iguaçu (de 08 a 23 de abril, Catuaí Palladium), Maringá (de 1º a 20 de maio, Shopping Maringá Park) e Londrina (de 28 de maio a 20 de junho, Aurora Shopping) recebem os trabalhos.

+ Caçadores de Notícias: Os “olhos do litoral” flagram baleias, tartarugas gigantes, raios, ressacas e as belezas das praias do Paraná

Cada vez mais as imagens aéreas se apresentam como um novo olhar de concepção do espaço, produzindo no espectador uma memória visual da realidade geográfica em suas diversas manifestações cotidianas. A exposição te por objetivo democratizar essa percepção e construir narrativas inéditas a partir de uma nova perspectiva dos cenários brasileiros. A organização é da Montenegro Produções Culturais.

Além das exposições, as imagens vencedoras estão compiladas em um catálogo impresso com distribuição gratuita e versão on-line na íntegra para download gratuito no site da produtora. O projeto traz ainda uma página exclusiva – https://linktr.ee/PakuaBrasil – com todo o conteúdo do Pakuá (obras, cidade/datas da exposição, ficha técnica, livro digital) e também oferece medidas de acessibilidade como legendagem descritiva e audiodescrição para quem for à exposição.

Show de imagens

Igreja do Guadalupe, dm Curitiba. Foto: Daniel Castellano

As imagens prometem levar o público a uma viagem nas asas da criatividade dos fotógrafos e também apreciar intervenções artísticas feitas por ilustradores a partir das imagens que integram o projeto em cada uma das cidades – André Coelho (Curitiba), Ivana Lima (Foz do Iguaçu), Nilton Ribeiro (Maringá) e Raro de Oliveira (Londrina).

+ Veja mais: Novo RG – Paraná será um do primeiros a emitir a carteira nacional de identidade

“Ao reunir fotógrafos do Brasil inteiro e seus diferentes olhares, o Pakuá compõe uma representação artística do mapa brasileiro utilizando a fotografia aérea. O contato com o projeto proporciona uma reflexão atual e coletiva a respeito da importância humana na preservação do patrimônio cultural e ambiental do Brasil, além da estreita relação da fotografia com as cidades e a arquitetura, atuando como agente de construção dessa história”, explica Carolina Montenegro, gestora da organizadora.

Como parte integrante de um projeto de ARTES VISUAIS que traz em seu resultado uma exposição gratuita, a iniciativa reúne nomes de peso da fotografia nacional – como os paranaenses Daniel Castellano e Sergio Ranalli.

“Participar do projeto Pakuá foi um desafio enorme pra mim, além de ser um dos jurados e avaliar a produção fotográfica aérea dos fotógrafos brasileiros, também fiz algumas captações de imagens para o projeto, que contempla um livro e exposições físicas e virtuais e no final, ver os resultados sendo materializados, é muito gratificante”, disse o Castellano.

“Os drones são um ponto de virada nesta modalidade. Ainda são caros por aqui, mas já começam a assumir um papel importante na arte. Já temos todo tipo de fotógrafo usando drones, de fotodocumentaristas a fotógrafos de moda. O Brasil é um país imenso e lindo. Um país que está se redescobrindo quando visto do céu. E isso é empolgante!”, destaca Guilherme Zawa, curador da mostra.

A comissão julgadora da premiação foi formada pelos brasileiros Guilherme Pupo, Cássio Vasconcellos e Daniel Castellano, que também terão suas obras expostas no projeto.

“A fotografia realizada através de aparatos voadores se consolidou como novo ângulo inusitado do olhar. É como se víssemos o mundo de sempre com novos olhos. Das fotografias de natureza ao fotodocumentário, tudo ganhou uma nova dimensão expandida. Prêmios internacionais com a nova modalidade já se firmaram entre os principais do globo, incentivados pela popularização dos drones fotográficos. O Pakuá é a primeira mostra do Brasil no gênero”, comenta Zawa, destacando que a curadoria das imagens aéreas avaliou a consonância com o tema proposto, além da criatividade, originalidade e qualidade técnica dos trabalhos.

O título do projeto, PAKUÁ, tem origem no tupi-guarani e é uma brincadeira poética feita a partir da junção das palavras céu, tudo e pessoa. A tradução estética dessa criação ficou sob responsabilidade do designer, hoje sediado em Portugal, Caio Vitoriano, que interpretou esses elementos na criação da identidade visual do projeto. “A imagem traz uma espécie de cabeça, olho e membros. Um olho errante que busca algo que nunca viu, e se viu que enxerga aquilo já visto de maneira inédita. Um olho que pensa, promovido a cabeça; um olho enquanto câmera e olhar como alma desse corpo”, conta Vitoriano.

+ Veja também: Feirantes do Largo relatam prejuízos com reorganização de barracas: “Um dia perdido faz enorme diferença”

Como desdobramento social nas cidades por onde passa a exposição fotográfica, o projeto cultural irá oferecer um dia de visitas monitoradas gratuitas para alunos do ensino fundamental de escolas da rede pública, que também irão participar de uma oficina de fotografia aérea com drone, ministrada pelo fotógrafo curitibano Diego Cagnato.

Participam os seguintes fotógrafos:

Adriano dos Santos (Curitiba/PR)

Daniel Castellano (Curitiba/PR)

Fabiano Rosas Rocha (Curitiba/PR)

Guilherme Pupo (Curitiba/PR)

Isabella Mayer de Melo (Curitiba/PR)

Lucas Pontes (Curitiba/PR)

Marcelo Castro Araújo (Curitiba/PR)

Sergio Ranalli (Londrina/PR)

Thiago Louzada (Maringá/PR)

Carlos Santiago (Salvador/BA)

Cássio Vasconcellos (São Paulo/SP)

Daniel Rodrigues de Frias (São Paulo/SP)

Eduardo Ishikawa Pedro (São José dos Campos/SP)

Eliandro Figueira (Indaiatuba/SP)

Felipe Lima (São Paulo/SP)

José Furlan Pissol (Piracicaba/SP)

Leonardo Jacinto Caldas (Brasília/DF)

Leonardo Yasuda (Campinas/SP)

Michael Dantas (Manaus/AM)

Valdemir Cunha (Santana de Parnaíba/SP)

Mais informações no site https://linktr.ee/PakuaBrasil

Foto: Cassio Vasconcelos.

CURITIBA

De 1.º a 30 de março de 2022

Local: Pátio Batel – Lounge Bolhas, piso L3(Av. do Batel, 1.868)

Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h

Entrada gratuita

Classificação indicativa: livre

FOZ DO IGUAÇU

De 8 a 23 de abril de 2022

Local: Catuaí Palladium (Av. das Cataratas, 3.570, Vila Yolanda)

Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h

Entrada gratuita

Classificação indicativa: livre

MARINGÁ

De 1.º a 20 de maio de 2022

Local: Shopping Maringá Park (Av. São Paulo, 1.099, Zona 01)

Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 12h às 20h

Entrada gratuita

Classificação indicativa: livre

LONDRINA

De 28 de maio a 20 de junho de 2022

Local: Aurora Shopping (Av. Ayrton Senna da Silva, 400, Gleba Fazenda Palhano)

Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h

Entrada gratuita

Classificação indicativa: livre