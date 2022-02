A exposição “Da Vinci Experience e suas invenções” celebra os 500 anos da morte do gênio Leonardo da Vinci (1452-1519). Como parte das comemorações ela chega a Curitiba para apresentar a trajetória de uma das mentes mais brilhantes da história, de forma interativa e inovadora.

A mostra é dividida em quatro núcleos que mostram as diversas abordagens do artista – engenharia, arquitetura, pintura e anatomia –, além de vídeos e uma sala de imersão que convidam o público a mergulhar no universo criativo de Da Vinci por meio de diferentes linguagens. “Da Vinci Experience e suas invenções” poderá ser vista nas salas 3 e 6 do Museu Oscar Niemeyer no período de 17 de fevereiro a 8 de maio de 2022.

LEIA TAMBÉM:

>> O que fazer em Curitiba de graça neste fim de semana? Confira a programação!

>> Cia do Abração une teatro, música e conto de fadas em espetáculo gratuito e itinerante

“Com o propósito de sensibilizar as pessoas para a arte e pela arte, a realização da mostra ‘Da Vinci Experience’ vem ao encontro das premissas do MON”, afirma a diretora-presidente do Museu Oscar Niemeyer, Juliana Vosnika.

Ela explica que além de colecionar e expor artes visuais, arquitetura e design, a instituição busca oferecer aprendizados transformadores e diálogos constantes entre público e arte. “O Museu Oscar Niemeyer é um espaço vivo que proporciona experiências únicas e inesquecíveis. A mostra imersiva sobre Da Vinci sem dúvida será mais uma delas”, comenta Juliana.

“A exposição destina-se a um público de todas as idades. O objetivo é compartilhar o universo particular das criações de Da Vinci e revelar alguns dos mistérios que habitavam a mente do gênio”, explica Ricardo Ribenboim, diretor da Base7 Projetos Culturais, responsável pela mostra.

Na Sala de Máquinas, o visitante encontra dez reproduções artesanais das famosas máquinas pensadas e desenvolvidas pelo artista, como o paraquedas, o volante e a asa-delta. Leonardo da Vinci, acima de tudo, foi um cientista brilhante e projetou dispositivos que, posteriormente, viriam à luz em sua forma definitiva.

Projeções gigantescas e uma trilha sonora Dolby Surround 360° coroam a narrativa, formando a Sala Imersiva. Nela, o público mergulha em centenas de imagens digitalizadas e vídeos em alta definição.

Exposição

Concebida pela Crossmedia Group e consultoria de Roberta Barsanti, diretora do Museo Leonardiano, a exposição foi exibida na Itália, nas cidades de Milão, Florença e Treviso; no Peru, em Lima; no Chile, em Santiago; na Colômbia, em Bogotá; e no Brasil, em São Paulo.

O Ministério do Turismo e a Copel apresentam a exposição, que conta com patrocínio da Uninter; apoio do Park Shopping Barigüi, Peregrino Neto Advogados e Colégios Marista de Curitiba; e apoio institucional do Consulado Geral da Itália em Curitiba. É uma realização do MON e da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura do Estado do Paraná.

MON educativo

Ao longo do período expositivo, estão previstos atendimentos ao público espontâneo e grupos agendados, por meio de visitas guiadas e oficinas, além de palestras para o público geral. Para mais informações e inscrições, basta entrar em contato pelo email agendamentodavinci@gmail.com ou pelo telefone (41) 99920-0419 (atendimento de terça a sexta, das 14h às 17h).

As oficinas para o público espontâneo serão aos domingos, das 14h às 17h (respeitando o limite de público da oficina do MON). Todas as quartas-feiras haverá visita guiada com mediação de tradutores de libras, às 16h.

As mediações para o público espontâneo serão de terça à domingo, das 10h às 18h. As mediações ao público agendado serão nas terças, quintas e sábados – das 10h30 às 12h; das 14h30 às 16h; e das 16h às 17h30.

Serviço

“Da Vinci Experience e suas invenções”

Quando: de 17 de fevereiro a 8 de maio de 2022

Salas 3 e 6

Museu Oscar Niemeyer