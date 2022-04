Previsto para acontecer neste sábado (30), no Teatro Positivo, o show do cantor Fábio Jr. foi adiado. Segundo a organização do evento, o cantor, que tem 68 anos, foi diagnosticado com covid-19. Quem comprou ingresso deve guardá-lo para a nova data, que ainda será divulgada.

“A Agência Produtora, Granola Talentos e RW7 comunicam que o artista Fábio Jr. acaba de testar positivo para a COVID 19. Em virtude disso, o show programado para o dia 30/04 no Teatro Positivo em Curitiba (PR), será adiado, uma nova data será divulgada em breve e todos os ingressos continuam válidos para o respectivo dia.

Informamos que Fabio Jr. está bem, porém ficará em casa para preservar a si próprio e sua equipe. Agradecemos pela compreensão de todos”.

No começo da pandemia o cantor chegou a ser internado com sintomas da infecção pelo coronavírus, mas exames na época, em maio de 2020, deram negativo. O cantor tomou três doses da vacina contra a covid-19.

