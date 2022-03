Uma semana inteira de sessões com os principais nomes do humor nacional, em um grande comedy club, com serviço de bar e muitas gargalhadas. Esse é o clima do Risorama, o pioneiro festival de comédia do Brasil, que chega em 2022 em sua 18ª edição, em Curitiba.

Este ano, a mostra de stand-up comedy ganha um novo local, a Live Curitiba, com a possibilidade de comportar mais pessoas, com ainda mais conforto. “Estamos chegando este ano na maioridade. O Risorama foi o grande pioneiro, inspirou os principais festivais de comédia do Brasil, apresentando muitos dos nomes que hoje fazem grande sucesso no Brasil e, até mesmo, no mundo”, diz o anfitrião do evento, o humorista curitibano Diogo Portugal.

A programação, com seis comediantes e um mestre de cerimônias por noite, contará com Fábio Porchat, Thiago Ventura, Nany People, Danilo Gentili,

Murilo Couto, Victor Sarro, Ed Gama, Afonso Padilha, Bruna Louise, Rodrigo Marques, entre outros. “Minha amiga Dani Calabresa sempre diz que o Risorama é a colônia de férias dos humoristas no Brasil. É um grande encontro dos comediantes que, por conta da agenda intensa, acabam não se vendo frequentemente. Também acaba sendo um super encontro do público entre amigos”, completa Diogo Portugal.

Além do show em formato de pot-pourri, em que a plateia acompanha as apresentações de forma sequencial, o Risorama conta com serviço de bar, garçons, além de opções da baixa gastronomia. “A gente sempre montou um bar, nunca quisemos fazer o evento em teatro, uma coisa comportada, onde as pessoas sentam, assistem à peça e vão embora. O Risorama tem um clima de cabaré: as pessoas consomem, tem atendimento, comida e garçons treinados para um espetáculo de comédia”, finaliza.

O Risorama ocorre de 31 de março até 5 de abril, na Live Curitiba (R. Itajubá, 143 – Novo Mundo), e é apresentado por Paraná Banco, Grupo Potencial, Balaroti e Supermax, com patrocínio de Grasp, Grupo Barigüi, Helisul Aviação, Paganini e Havan, tendo como cerveja oficial a Cacildis.

Os ingressos já estão disponíveis pelo site www.festivaldecuritiba.com.br ou na Bilheteria Oficial, localizada no Shopping Mueller, no Piso L2. Acompanhe as principais informações e novidades por meio das redes sociais oficias, pelo Instagram @risoramaoficial, pelo Facebook @risorama, Twitter @Risorama e youtube.com/Risoramaoficial.

Todos os espetáculos são acompanhados por interprete de Libras.

Confira a programação:

Quinta-feira (31/03) – Arianna Nutt; Confraria Comedy; Diogo Portugal; Igor Guimarães; Fábio Porchat e Murilo Couto.

Sexta-feira (1º/04) – Patrick Maia; Diogo Portugal; Marcelo Marrom; Nany People; Nil Agra; Sergio Lacerda.

Sábado (02/04) – Bad Trip Comedy; Mhel Marrer; Ed Gama; Bruno Romano; Rafael Aragão; Victor Sarro.

Domingo (03/04) – Criss Paiva; Danilo Gentili, Diguinho Coruja; Diogo Portugal; Irineu Nicoletti; Emersom Ceará; Rogério Vilela.

Segunda-feira (04/04) – Ane Freitas e Viviane Freitas; Diogo Almeida; Bruna Louise; Diogo Portugal; Marcus Cirillo; Rodrigo Marques; Afonso Padilha.

Terça-feira (05/04) – Diogo Portugal; Jhordan Matheus; Nando Viana; Niny Magalhães; Renato Albani; Thiago Ventura.

Serviço

O que: Risorama | 30º Festival de Curitiba

Quando: De 31/03 a 05/04 de 2022.

Valores: Os ingressos vão de R$ 40,00 até R$ 80,00 (mais taxas administrativas).

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva do Shopping Mueller (piso L2), de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h. Classificação 18 anos.