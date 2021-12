A magia do Natal toma conta da cidade nesta época do ano. Pensando nas crianças, o Shopping Estação trouxe para Curitiba, a Fábrica de Brinquedos do Papai Noel, uma atração gratuita.

O circuito faz com que as crianças auxiliem o Papai Noel na produção. Os pequenos ajudantes recebem instruções para apertar botões, girar manivelas, mover engrenagens e acionar alavancas em uma brincadeira lúdica e interativa, como se fosse uma fábrica real com todos os seus procedimentos. Funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 20h.

Aos domingos, das 14h às 18h, personagens temáticos circulam pelo shopping, animando e fazendo fotos com os clientes.

Papai Noel

O horário de atendimento é de segunda a quinta, das 13h às 21h; sextas e sábados, das 10h às 22h; e domingos e feriados, das 11h às 20h.

Show de luzes

O Shopping Estação ilumina sua fachada diariamente, das 18h às 22h. São músicas tradicionais natalinas em sintonia com luzes de led coloridas.

Além disso, um ponto muito fotografado da cidade, a fonte do Estação, também está iluminada em led e perfeita para as fotos.

Ações Sociais

Para que todos possam ter a melhor experiência na decoração de Natal, o Shopping Estação programou dias e horários de atendimento especial para autistas, visitas guiadas para deficientes visuais e ainda atendimento com intérprete de Libras – Língua Brasileira de Sinais.

Mais informações no site www.shoppingestacao.com.br e nas redes sociais do Shopping Estação.

Horários de dezembro

De 20 a 23 de dezembro, o shopping abrirá das 10h às 23h. No dia 24, funcionará das 10h às 18h, e no sábado, 25, as lojas estarão fechadas e a alimentação terá abertura facultativa.

Em relação ao Ano Novo, no dia 31 de dezembro, o funcionamento será das 10h às 16h. No dia 01 de janeiro, as lojas estarão fechadas e as operações de alimentação poderão ter horário facultativo. No dia 02, o shopping abre das 14h às 20h, e a praça de alimentação funcionará das 11h às 20h.

Campanha de Natal

O Shopping Estação vai sortear um Volkswagen Nivus 0km neste Natal. É simples participar, a cada R$300 em compras nas lojas participantes, o cliente ganha 1 cupom para concorrer ao prêmio.

A campanha já começou e vai até o dia 24, em seguida, o sorteio será realizado no dia 27 de dezembro. A troca dos cupons pode ser realizada diretamente no shopping, no balcão localizado no Piso L1, na Praça de Alimentação, e também pelo aplicativo. O ganhador terá seu nome divulgado nas redes sociais do shopping e será avisado por telefone.

O Estação fica na Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças. Fone (41) 3094-5300.