Com 10 anos de idade, Dona Terezinha Wolf Domingues, nascida em Tibagi, cidade do interior do Paraná, mudou-se para Carambeí, na região dos Campos Gerais (PR), onde trabalhou como empregada doméstica. Descendente de alemães, ela herdou muitas receitas típicas do país de origem e também da Holanda e, com seus dotes culinários, começou a aceitar encomendas de amigos, vizinhos e conhecidos da região.

Isaak, um dos filhos, resolveu comprar um trailer para vender lanches e precisava de alguém para fazer salgados. Recorreu então à mãe e pediu para que ela fizesse empadinhas. O salgado fez muito sucesso. Tempos depois, Isaak foi convidado para participar do Segundo Festival de Tortas de Carambeí. Então, convidou a mãe para fazer algumas tortas no evento.

Não imaginavam que aquele era o início de uma história de sucesso. O marido de Dona Terezinha, Samuel, e os outros filhos, Diego e Jackson, decidiram investir no talento dela e passaram a participar de vários eventos. Com a propaganda que os filhos faziam e a boa repercussão do trabalho, a procura pelas tortas doces e salgadas foram aumentando. Em 2015, resolveram abrir seu próprio negócio, criando a Tortas Wolf, localizada no centro de Carambeí.

Além da unidade física, em dezembro de 2021, lançaram o Tortas Wolf Delivery e Takeway, em Ponta Grossa (PR). Diego Wolf, filho de Dona Terezinha, comenta que, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, foi o período no qual a empresa mais cresceu. “No início, ficamos sem saber o que fazer, mas nos adaptamos para que as pessoas continuassem comprando conosco. Tiramos fotos do cardápio, colocamos nas redes sociais e fizemos várias promoções. Também lançamos produtos novos, como sopa e quentão, além de realizarmos muitas campanhas diárias”, completa.

Junto com a Unium, marca institucional das indústrias das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, a família Wolf preparou três receitas dos pratos mais vendidos na loja de tortas. Confira:

Torta de Amora

Torta de amora. Foto: divulgação / Tortas Wolf.

Ingredientes – para torta

6 colheres (sopa) de margarina

1 gema

5 colheres (sopa) de açúcar

2 colheres (sopa) de amido de milho

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

Ingredientes – recheio

500 ml de leite

3 gemas

1/2 xícara (chá) de amido de milho

1 xícara (chá) de açúcar

amoras frescas ou congeladas, chantilly para cobrir e amoras para decorar.

Modo de preparo

Em uma vasilha, coloque a margarina, o açúcar, a gema e mexa bem. Em seguida, adicione o amido de milho e a farinha até formar uma “bola” lisinha e homogênea. Leve a massa à geladeira por cerca de 30 minutos. Depois de gelar a massa, abra-a e cubra o fundo e as laterais de uma forma de 25 cm. Leve ao forno por aproximadamente 30 minutos ou até dourar a massa. Deixe esfriar.

Recheio

Coloque em uma panela o leite, o amido, o açúcar e as gemas peneiradas. Acrescente as gotas de baunilha e leve ao fogo baixo até engrossar. Desligue o fogo e espere esfriar para adicionar o chantilly. Depois que o creme esfriar, adicione as amoras frescas e recheie a massa já assada e fria. Bata o chantilly e espalhe por cima. Leve à geladeira.

Torta Holandesa

Torta holandesa. Foto: divulgação / Tortas Wolf.

Ingredientes

150 g de biscoito de maisena

100 g de manteiga sem sal

1 xícara (chá) de açúcar refinado

200 g de manteiga sem sal

500 ml de creme de leite gelado

170 g de chocolate meio amargo derretido

200 g de creme de leite

Modo de preparo

Triture o biscoito no processador (ou liquidificador) e misture com a manteiga, formando uma farofinha. Forre uma fôrma de aro removível com a farofinha, pressionando bem. Coloque-a no forno (180° C) por cerca de 10 minutos. Retire do forno e espere a massa esfriar.

Recheio

Na batedeira, misture bem o açúcar com a manteiga. Adicione o creme de leite e a essência de baunilha e volte a bater. Para a cobertura, misture o chocolate meio amargo derretido com o creme de leite.

Na montagem, depois de pré aquecer a massa e deixar esfriar, coloque os biscoitos redondos ao redor da forma. Adicione o recheio e leve à geladeira por 4 horas. Retire da geladeira e despeje a cobertura por cima. Volte à geladeira por mais 6 horas.

Empadinha

Empadinhas de frango. Foto: divulgação / Tortas Wolf.

Ingredientes – massa

1 quilo de farinha de trigo Herança Holandesa premium

600 g de margarina

2 ovos

1 colher (sopa) de sal

2 gemas para pincelar

Ingredientes – recheio

2 peitos de frango

1 colher (sopa) de sal

2 colheres (sopa) de azeite

1 dente de alho picado

1 colher (sopa) de colorau

2 xícaras (chá) de água quente

1/2 colher (sopa) de caldo de galinha

200 ml de água

5 colheres (sopa) de farinha de trigo

Requeijão cremoso a gosto

Modo de preparo

Numa tigela bem grande, coloque farinha de trigo, margarina, ovos, sal e misture bem até formar uma massa lisa.

Recheio

Em uma panela, coloque os peitos de frango, cubra com água, tempere com sal, tampe e deixe cozinhar por 30 minutos em fogo médio. Desligue o fogo, escorra a água, coloque o frango em uma tigela e desfie com as mãos. Em fogo médio, aqueça numa panela o azeite e doure o alho picado, o colorau, a água quente e o frango desfiado. Misture bem, adicione o caldo de galinha e cozinhe por 10 minutos. Reserve. No liquidificador, coloque a água, a farinha de trigo e bata até formar uma mistura homogênea. Despeje essa mistura na panela com o frango desfiado mexendo sem parar e cozinhe por 5 minutos. Apague o fogo e reserve. Acrescente o requeijão cremoso a gosto.

Na montagem, forre as forminhas caneladas (10 centímetros de diâmetro x 2 centímetros de altura) com uma porção da massa, distribua no fundo o requeijão cremoso, coloque o recheio de frango e reserve. Abra o restante da massa em uma bancada, corte discos com mais ou menos 11 centímetros de diâmetro e coloque na forminha (que já está com o recheio). Aperte as bordas para retirar o excesso de massa e reserve. Distribua as forminhas em uma assadeira grande e leve ao forno preaquecido a 180° C por, aproximadamente, 40 minutos.

Serviço

Tortas Wolf

Endereço: R. dos Lírios, 569 – Jardim Novo Horizonte, Carambeí – PR

Telefone: (42) 3231-1726

Site: https://www.tortaswolf.com.br/