O grupo internacional Now United já está com as malas prontas para vir a Curitiba, em março deste ano. A banda escolheu o Brasil para iniciar sua nova turnê internacional, e deve realizar 11 shows em seis cidades diferentes, dentre elas estão Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

Composto por 18 jovens de diversos países do mundo, a turnê será o evento que apresentará os novos membros da banda: Savannah, da Austrália, Mélanie, da Costa do Marfim, Nour, do Líbano, e Alex da Espanha.

Em entrevista para a Tribuna do Paraná, a sul-coreana Heyoon Jeong, a integrante mais velha do grupo, contou que estar em um projeto como esse é como “um circo”. “Sempre tem muita coisa acontecendo ao nosso redor em todos os lugares em que vamos, mas a melhor parte com certeza é que aprendemos muitas coisas novas todos os dias, como culturas, idiomas e coisas que abrem nossos olhos. É maravilhoso”.

Para a mexicana Sabina Hidalgo, o grupo é um exemplo de diferentes culturas unidas por um único propósito. “Todos são de lugares diferentes, com passados diferentes, mas nós somos literalmente unidos pela música e a dança, e isso é muito bonito”, explica.

E, além das curiosidades e aprendizados, as meninas revelam que o dia a dia do grupo também tem muita loucura. “Nós acordamos cedo e tentamos dormir cedo também. Mas normalmente é muito doido. Algumas vezes nós trabalhamos a noite toda, temos ensaios, gravações em estúdio. É muito maluco, mas nós amamos estar juntos, sentimos que estamos fazendo várias coisas e é sempre divertido”, revela Sabina.

Paixão

“Eu estou apaixonada. Estou apaixonada já tem muito tempo e fico mais a cada dia, todo dia. É muito especial ter aquela pessoa que é sua parceira para tudo. É muito divertido estar apaixonada. Eu amo o amor”, se derrete Sabina ao falar sobre suas paixões. Em suas músicas, o grupo aborda diversas vezes o tema amor e fala sobre paixões durante a juventude.

Diferente de Sabina, para Heyoon a paixão está em viver as experiências da amiga. “Eu sinto que estou nessa jornada com a Sabi por falarmos sobre a vida amorosa dela. Eu sou um pouco a terapeuta dela, sento no banco de trás e aproveito essa viagem. E acho que estou bem assim por enquanto”, conta.

Now United. Foto: Divulgação

Anitta inspira

Prestes a chegar ao Brasil, as meninas também falaram sobre quais artistas brasileiros estão em suas playlists e, claro, a Anitta não poderia ficar de fora da seleção. “Ela está arrasando no mundo todo, ela é uma estrela global, e nós torcemos muito por ela. Ela é uma inspiração enorme para nós, para as meninas principalmente, como uma mulher forte”, comenta Heyoon.

Para Sabina, além de Anitta, outros exemplos brasileiros também estão na playlist. “Ela é incrível, fez coisas com artistas maravilhosos também. Além dela, eu também conheço a Luisa Sonsa, Pedro Sampaio e amo a Pablo Vittar”, afirma.

Com uma brasileira no grupo, a jovem Any Gabrielly, de 19 anos, além das músicas, o grupo também conhece e fica por dentro do espírito dos fãs brasileiros. “Ela sempre nos fala que os brasileiros são doidos, malucos, e que quando querem algo, vão até o fim em busca daquilo. E ela mesmo nos revela como é o Brasil, ela tem uma energia diferente. Se você olhar pra ela, você está olhando para o Brasil”, declaram as meninas.

Quer saber mais sobre essa entrevista? Confira acima o vídeo na íntegra e também os Web Stories com mais sobre o Now United.

