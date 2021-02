O apresentador Faustão deixará a rede globo no final deste ano. A informação foi confirmada pela emissora, que emitiu uma nota informando a saída do apresentador que comanda as tardes de domingo há 32 anos.

“Depois de 32 anos no ar, sempre liderando a audiência, o programa Domingão do Faustão sai do ar em dezembro. Fausto Silva definiu sua saída da Globo neste fim de semana. Até o fim do ano, porém, o programa segue normalmente no ar”, disse o colunista Lauro Jardim, de O Globo.

