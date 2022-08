Com previsão de tempo ensolarado, uma boa pedida para lazer neste sábado (27) é a Fazenda Urbana de Curitiba. O local terá cursos e atividades variadas, além do passeio livre, que acontece todo último sábado do mês.

Ainda há vagas disponíveis para os cursos Festival de Sopas a Partir do Aproveitamento Integral dos Alimentos; Cultivo de Hortaliças, Temperos e Chás Utilizando Sistema de Hortas Capilares; Tratos Culturais de Inverno: Poda de Frutíferas de Clima Temperado e para o Passeio Livre. As inscrições são pelo site do Guia Curitiba.

Fazenda Urbana de Curitiba. Foto: Daniel Castellano/SMCS

Passeio Livre na Fazenda Urbana

Todo último sábado do mês é dia de passeio livre na Fazenda Urbana. A atividade gratuita é aberta a todos os interessados. Menores de 18 anos devem estar acompanhado de adulto responsável.

Para conhecer o local, o interessado precisa confirmar sua vaga no site Guia Curitiba. Nesta modalidade o visitante cria o seu roteiro para conhecer toda estrutura da Fazenda Urbana, que inclui áreas de cultivo, estufas e espaço de compostagem, sem o auxílio de um técnico/guia. O local é mantido pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional.

O passeio livre acontece das 9h às 11h30 e haverá outra turma das 11h30 as 14h. Para agendar clique aqui. A entrada é gratuita, mas quem quiser auxiliar nos projetos sociais da Prefeitura pode colaborar com o Ingresso Solidário, com a doação de 1kg de alimento não perecível que será destinado às entidades sociais parceiras do Projeto Mesa Solidária e cadastradas no Banco de Alimentos de Curitiba.

Serviço

Passeio e cursos na Fazenda Urbana de Curitiba

Endereço: Avenida Prefeito Maurício Fruet, 1.880, Cajuru

Data: Sábado 27/08

Horário: das 8h às 14h