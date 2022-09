O Jockey Plaza Shopping distribuiu 500 álbuns gratuitos de figurinhas da Copa do Mundo nesta sexta-feira (2). A ação aconteceu em comemoração à inauguração do maior ponto de troca de figurinhas da Copa, montado pela Smolka Distribuidora, licenciada oficial Panini.

O espaço conta com decoração temática, pufs e mesas para receber os colecionadores e amantes do futebol que desejam fazer trocas das desejadas e concorridas figurinhas do álbum 2022.

Localizado no piso L2, ao lado do Johnny Rockets, o novo espaço fica em frente à popup store da Panini, empresa que possui a licença internacional da FIFA para fabricação e comercialização dos álbuns. “Vamos proporcionar uma experiência completa, já que temos percebido a demanda por um local de encontro dos colecionadores, que já vem fazendo esse “cambio” nos próprios corredores próximos à loja. Com um espaço e a facilidade de comprar o álbum ou mais figurinhas bem em frente ao local, nossos clientes terão mais conforto”, afirma a gerente de marketing, Michelle Cirqueira.

Na loja da Panini, os amantes do esporte encontram as opções de álbuns como o Brochura (R$12), Capa Dura (R$44,90) e Prateado (R$444,90). Os pacotes de figurinhas custam R$4, com cinco unidades. Para completar o livro, são necessárias 670 figurinhas, com 50 cromos especiais e mais 80 extras. A operação funciona de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h.

Segundo o diretor comercial da Smolka Distribuidora, Eduardo Smolka, a ideia esse ano é trazer uma experiência muito mais completa para o entusiasta em álbuns de figurinha. “Nossa essência é inovar e trazer comodidade para a família que busca lugares cada vez mais completos para fazer sua troca de figurinhas. Estamos trazendo produtos inovadores para compor a coleção e melhorar a brincadeira, como latas colecionáveis e álbuns superexclusivos, que só teremos em Curitiba”, afirma.

O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370. O estacionamento com valor de R$8, por até 30 min, e R$14 por todo o período de utilização dentro da mesma diária.