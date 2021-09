Desde sexta-feira (3), a Pista de Patinação Retrô Roller Boogie estará no Shopping Mueller para animar toda a família. Os patins de quatro rodas, febre nos anos 70 e 80, voltam com tudo na atração que ainda conta com clássicos da disco music, entre sucessos nacionais e internacionais, para agitar ainda mais o local. A passarela de acesso ao estacionamento no piso G2 também será uma atração, decorada com globos de luz e músicas que foram hits nas últimas quatro décadas.

Podem participar da brincadeira crianças a partir de cinco anos e a atração ficará na Praça de Eventos do empreendimento, no piso L4, de segunda a sábado, 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20 horas, até 03 de outubro . O valor é de R$25 para 30 minutos e R$40 por uma hora de patinação. Os valores incluem todos os equipamentos, como patins, joelheiras, cotoveleiras, capacete, proteção para as mãos e kit de higiene com touca e meias descartáveis para garantir uma diversão segura. São aceitos cartões de crédito ou débito e dinheiro.

+ Leia também: Zoológico de Curitiba libera mais ingressos para visitação a pé. Já reservou o seu?

O Roller Boogie Mueller funcionará, respeitando o distanciamento social e seguindo os protocolos sanitários. A atração é para toda a família e fica aberta ao público até o dia 3 de outubro. Quem preferir levar seu próprio roller ou patins convencional poderá utilizar a pista pelo dobro do tempo, ou seja, paga meia hora e pode permanecer na pista por até uma hora ou paga por uma hora e fica até duas horas.

Com mais de 200 metros quadrados de pista, o espaço tem capacidade para receber até 25 pessoas, dependendo da idade dos usuários que estiverem no local. A Roller Boogie conta com uma equipe de monitores treinados à disposição do público. Os assistentes ajudam na troca de patins, com os equipamentos de proteção, além de prestarem o auxílio necessário aos usuários da pista. O regulamento do evento pode ser conferido no local.

Serviço

Pista de Patinação Retrô Roller Boogie Mueller

Local: Avenida Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico, Curitiba (PR)

Data: de 03/09 a 03/10

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 14h às 20h

Faixa etária: a partir de 5 anos

Bilheteria: R$ 25 para 30 minutos e R$ 40 para 60 minutos. Combos para grupos de 5 pessoas R$ 110 (30 minutos) e R$ 175 (60 minutos).

Capacidade: Até 25 pessoas

Informações pelo telefone: 41 3074-1000.