Uma ótima oportunidade para adotar seu aumigo! No próximo sábado, dia 27 de agosto, o Shopping Jardim das Américas promove a 11ª edição do tradicional Jardim Animal. O evento é gratuito, e será montado no estacionamento G1, próximo ao laboratório Frischmann Aisengart, das 12h às 18h.

Em parceria com a ONG Tomba-Latas, o Shopping trará diversos cães que estão prontos para ganhar um novo lar! Além de conhecer os bichinhos, o público também poderá ajudar na causa doando pacotes de ração, roupinhas e acessórios. Uma excelente oportunidade para quem procura adotar um pet para completar a família. Vale ressaltar que no dia do evento não haverá recolhimento de animais.

O Shopping Jardim das Américas fica na Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63 – Jd. das Américas. Informações pelo telefone (41) 3366-5885.