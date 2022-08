Um dos mais tradicionais espaços turísticos e culturais de Curitiba vai receber uma programação especial nos dias 13 e 14 de agosto, sábado e domingo. É o final de semana das artes, organizado pelo projeto Vale da Música, festival permanente de música instrumental apresentado pelo Bradesco e com realização da Futura Fonte em parceria com a DC Set Group.

A ideia é celebrar diversas manifestações artísticas e envolver o público que mora ou está de passagem pela cidade. “Nossa ideia é fazer da Ópera de Arame cada vez mais um espaço artístico e cultural completo, com atrações diferenciadas e que possam contemplar artistas e amantes da arte. Para este final de semana em especial, em que o Vale da Música convida outras formas e expressões artísticas, convidamos a todos que nos visitam a participar desta programação e se deixar ser envolvido pela arte”, conta Alana Alboitt, gerente de marketing da Futura Fonte.

O projeto Do Ritmo ao Algoritmo, que desde março está exposto no palco da Ópera de Arame e que é apresentado pela Ebanx e Empalux e com realização da Futura Fonte em parceria com a DC Set Group, além de trazer a história da música em tecidos também oferece para este fim de semana as oficinas de pintura em tela, de dança moderna e de clown, que abordará o conceito da palhaçaria por meio de jogos e improvisações.

Ainda, no espaço será possível a criação de um mural coletivo, no qual os visitantes poderão escolher um stencil e, com o auxílio de monitores, realizar a atividade. Também a artista visual Carol Lemes pintará, em tempo real, um tapume de 5 metros, dando a oportunidade de o público conhecer o processo de criação de um mural.

Para os amantes da sétima arte, durante os dois dias serão exibidos drops de 5 minutos de filmes do cinema mudo na parede do salão do restaurante Ópera Arte. Também dentro do espaço, uma feira de livros e de vinil vai oferecer aos visitantes a possibilidade de adquirir obras clássicas. Durante todo o final de semana, o Palco Flutuante mantém suas atividades, oferecendo mais uma possibilidade cultural para quem estiver no espaço. Para participar das oficinas é preciso realizar inscrição, para isso basta enviar uma mensagem com o nome e de quais oficinas pretende participar para o perfil oficial do Instagram: @festivalvaledamusica.

Confira mais detalhes da programação e saiba como participar das atividades:

13/08:

Arte coletiva – Stencil

Local: Tapume Teleférico

Público: Aberto

Horário: 10h00 as 18h00

Promover a criação de um mural coletivo, proporcionando a participação de todo o público visitante do Vale. Cada visitante poderá optar por um molde de stencil para preencher o tapume com as artes já desenvolvidas pela nossa designer. 2 monitores acompanharão as atividades durante todo o dia, auxiliando os participantes caso necessário. A comunicação fará uma sinalização para inserir no mural falando um pouco sobre a história do Stencil.

Intervenção artística Pintura de Mural

Local: Tapume lateral teleférico (virado para o deck)

Horário: 10h00 as 18h00

Intervenção artística da artista Carol Lemes que pintará o mural de 2,20/5m em tempo real durante a visitação do Vale da Música, então o público, enquanto sentado no Deck, poderá contemplar e acompanhar todo o processo de criação da mesma.

Cinema Mudo

Local: Salão interno Ópera Arte

Horário: 10h00 às 18h00

Passar cápsulas de 5 minutos de filmes do cinema mudo através de projetor na parede do salão do Ópera Arte. A equipe de comunicação fará um folder/cartaz explicando um pouco sobre a história e importância do cinema mudo.

Feira do livro e vinil – Sebinho

Local: Palco Salão Ópera Arte

Público: Aberto

Horário: 10h00 às 18h00

Coletivo de feiras Vinil e Sebo. Sabe aquela ideia de menos é mais? Tem sebo que se orgulha de ser gigante. Tem um, agora, aqui em Curitiba, que tem prazer em se dizer pequeno. Nem sebo é. É sebinho

14/08

Oficina Paint & Wine

Local: Deck externo do Opera Arte

Público: Inscritos

Valor da Inscrição: R$ 120

Horário: 15h00

Oficina para pintura em tela, guiada pela artista plástica Celeste Quiroga. A mesma irá acompanhar e orientar os participantes para melhor execução de suas artes. Durante a oficina, cada participante terá direito a escolher uma garrafa de vinho ou espumante para se beber enquanto expressa sua veia artística.

Intervenção artística Pintura de Mural

Local: Tapume lateral teleférico ( virado para o deck)

Horário: 10h00 às 18h00

Intervenção artística da artista Carol Lemes que pintará o mural de 2,20/5m em tempo real durante a visitação do Vale da Música, então o público, enquanto sentado no Deck, poderá contemplar e acompanhar todo o processo de criação da mesma.

Oficina de dança

Local: Palco da Ópera de Arame

Público: Aberto

Duração: 2h00

Horário: 10h30

Oficina de dança moderna para o público visitante da Ópera de Arame, o público transeunte poderá participar, entrar e sair da oficina a qualquer momento.

Oficina de Clown

Local: Salão interno Ópera Arte

Público: Aberto

Capacidade: 20 pessoas

Horário: 15h00

Duração: 2h30m

A vivência propõe uma imersão coletiva no universo da palhaçaria por meio do jogo e da improvisação, buscando vivenciar elementos técnicos e lúdicos dessa linguagem em um ambiente empático e livre.

Feira do livro e vinil – Sebinho

Local: Palco Salão Ópera Arte

Público: Aberto

Horário: 10h00 às 18h00

Serviço:

Final de semana especial das artes

Datas: 13 e 14 de agosto

Valor para entrada no Vale da Música: R$ 15,00 inteira e R$ 7,50 meia-entrada. O benefício é válido para pessoas que estejam dentro da lei da meia-entrada, crianças de até 12 anos e para moradores de Curitiba e região metropolitana, que precisam levar um comprovante de residência para obter o desconto. Às quartas-feiras, moradores de Curitiba que comprovarem residência têm entrada gratuita.

Endereço: Rua João Gava, 970 – Abranches. Mais informações sobre as apresentações: @festivalvaledamusica