Curitiba vai receber neste fim de semana a 8ª Edição da Feira Cute Cute, com mais de 50 marcas de produtos para gestantes, bebês e crianças. O evento acontece entre os dias 2 e 5 de junho, no Buffet du Batel, em Curitiba, e apresenta as principais novidades do setor.

A Cute Cute tem foco no mercado premium e destaca marcas que investem na alta qualidade de seus produtos. “Este ano, a feira terá muitas marcas autorais. Será um grande encontro para mostrar a força do setor e valorizar as empresas que se mantiveram em atividade durante a pandemia. Também vamos apresentar novas empresas que surgiram no período, pois muitos empreendedores mudaram de área e decidiram investir no mercado infantil”, destaca Flávia Nunes Polidoro, uma das criadoras e organizadora do evento.

Foco na experiência

Para celebrar o retorno do evento presencial, os organizadores irão destacar a experiência das famílias. Dentro da feira, haverá espaços com diversos tipos de atividades, como ciclo de palestras e workshops, dentro do Espaço de Conteúdo assinado pelo Sempre Família da Gazeta do Povo e a empresa Vittalice Saúde, oficinas para crianças, brincadeiras infantis monitoradas e Espaço Kids gratuito assinado pelo Buffet Meu Limoeiro Festas em parceria com a equipe de Recreação Aventura Festas Curitiba e também o Espaço de Happy Hour com muita confraternização e diversão, assinado pelas marcas Alright Beer e Steel Group.

As mamães terão um cantinho aconchegante para troca de bebês e descanso assinado pela Amamenta Baby, além do Espaço Spa assinado pela Atrattiva Estética e Saúde, que irá permitir uma imersão completa de relaxamento para gestantes, com massagens, mimos e demonstração de produtos.

“Através dessas experiências, queremos proporcionar um evento atrativo para a família toda, desde as crianças, que podem participar das oficinas brincantes e se divertir no Espaço Kids, aos pais, que vão consumir informação de muita qualidade no Espaço de Conteúdo, com palestras e workshops ministrados por diversos profissionais reconhecidos no universo materno-infantil”, comenta Flávia.

Os participantes também terão a oportunidade de adquirir os melhores produtos com condições especiais dentro da Cute Cute; “Tudo está sendo planejado com muito carinho, para que essa retomada do evento após dois anos seja perfeita e surpreenda nosso visitante”, completa Bruno Sampaio, também organizador do evento.

A Feira Cute Cute tem ingresso no valor de R$ 10, que pode ser adquirido de forma antecipada no site do evento ou na hora na bilheteria local. O ingresso valerá para todos os quatro dias de feira. Crianças até 12 anos não precisam de ingresso. Para maior comodidade, os visitantes contam com estacionamento valet conveniado. Mais informações sobre o evento estão disponíveis em www.feiracutecute.com.br e nas redes sociais @feiracutecute.

Confira as marcas e apoiadores já confirmados

Fetalmed – Medicina Fetal e Ecografia, PBKids Brinquedos, Vila Carlota Moda Gestante, Ludique Design, Colo de Mãe, Arte de Menina Cartonagem, Pipe e Guca, Petit Bobô, Petit & Co, Mayaru Fraldas Ecológicas, dōTerra Óleos Essenciais, Trichet 4U Handmade, Soldadinho Tricotin, My Mini Shop, Galeria Kids, Atelier de Costura Thiula Xavier, Dalalá Mini Closet, Amandita Comfy Pijamas, Lice Lilo, Meu Limoeiro Festas, Estimularte Brinquedos Sensoriais, Bel do Theo Consultoria Materna, Neca e Nini, Adrieli Cancelier Fotografia de Família, Ateliê Maria Retalho, Tempo de Brincar Marcenaria Infantil, Bell Baby, Dos Anjos Fotografia, Moda Estilo de Mãe, Pixxy Família, Babybens Importados, Belle Poupée – Ateliê de Bonecas, Arte em Bordado by Emilene, Casa Poppins Tarumã, Fantástica Fábrica de Laços, Mimos Presentes Criativos, Dr. Vacina, Colo É Amor, The Kids List, Sorella Bolsa Maternidade, Olive Petit, Meninota Store, Betina Kirstens Eventos, MiniDella Moda Mãe e Filha, Comfy, Rent Me! Locadora Infantil, Detalhes Ateliê Personalizados, Cyber Hair Kids, Marchinha, Liniya Atelier, Chique Pequenino, Alright Beer, Au-Au, República do Crepê, Trem Bão de Minas, Frequência dos Anjos.

Programação Espaço Cultural

Quinta-Feira (02/05)

15h – Palestra “Por que meu bebê faz sonecas curtas e desperta muito a noite?” com a Consultora de sono infantil Carol Trentini

16h – Oficina de Mosaico em E.V.A. com o Buffet Meu Limoeiro Festas em parceria com a equipe de Recreação Aventura Festas Curitiba

17h – Palestra “ A preparação da casa para a chegada do bebê” com a Baby Planner Adriana Moura

18h30 – Oficina de Capa de Herói com o Buffet Meu Limoeiro Festas em parceria com a equipe de Recreação Aventura Festas Curitiba

19h – Palestra “Anticoncepção Pós-Parto” com a Médica Ginecologista Leticia Delattorre

Sexta- Feira (03/05)

15h – Palestra “Dilemas e Desafios de criar filhos na atualidade” com a Psicóloga Andreia Moessa Coelho

16h – Oficina Amamenta Baby – Acolhimento à gestante na orientação de Aleitamento Materno e Cuidados com o Bebê no Pós Parto com a enfermeira especialista em neonatologia Daniele Aggio Oyama

16h – Oficina de confecção de pulseirinhas de miçanga com o Buffet Meu Limoeiro Festas em parceria com a equipe de Recreação Aventura Festas Curitiba.

18h – Palestra sobre “Mitos e Verdades na Alimentação na gestação e no pós parto” com a Nutricionista Materno Infantil Mariana Mochnacz

18h30 – Oficina de cofrinho “Cute Cute” com o Buffet Meu Limoeiro Festas em parceria com a equipe de Recreação Aventura Festas Curitiba

19h – Palestra “Gestação e parto: tudo que você precisa saber” com o Doutor Wesley Timana – Dr. Cegonho

Sábado (04/05)

11h – Palestra “Tipos de Parto: uma escolha consciente” com a Doula Aline Vieira

13h30 – Oficina Amamenta Baby – Acolhimento à gestante na orientação de Aleitamento Materno e Cuidados com o Bebê no Pós Parto com a enfermeira especialista em neonatologia Daniele Aggio Oyama

15h – Palestra “Pra que esperar? – A importância do acompanhamento do desenvolvimento craniofacial desde a tenra infância” com a odontopediatra e ortodontista Dr. Stella Faria Dumke

15h – Oficina de Pintura em tela com o Buffet Meu Limoeiro Festas em parceria com a equipe de Recreação Aventura Festas Curitiba

16h – Palestra sobre “As principais dúvidas sobre obstetrícia e ultrassom” com o Dr. Rafael Frederico Bruns da Fetalmed

16h – Oficina de Cookies com o Buffet Meu Limoeiro Festas em parceria com a equipe de Recreação Aventura Festas Curitiba.

17h – Apresentação da Fafá Conta “histórias para brincar e divertir com toda a família”

18h – Desfile Infantil das marcas de vestuário e acessórios participantes da Feira Cute Cute com modelos da Agência Gel Muzzilo Casting



Domingo (05/05)

14h – Palestra “Os primeiros cuidados com o recém-nascido” com a especialista em cuidados com o recém-nascido em casa Dayane dos Anjos

14h – Oficina de Cookies com o Buffet Meu Limoeiro Festas em parceria com a equipe de Recreação Aventura Festas Curitiba

15h – Show das Princesas e Heróis

16h – Palestra “Como educar seu filho respeitosamente” com a Educadora Parental em Disciplina Positiva Bruna Rocha

16h – Oficina de Slime com o Buffet Meu Limoeiro Festas em parceria com a equipe de Recreação Aventura Festas Curitiba

17h – Palestra “A criança otimista: como criar crianças resilientes” com a Psicóloga Simone Nosima

Serviço 8ª Feira Cute Cute

Onde: Buffet do Batel – Al. Dom Pedro II, 238 – Batel, Curitiba (PR)

Quando: De 2 a 5 de junho de 2022. Quinta e sexta-feira, das 14h às 21h; e sábado e domingo, das 10h às 20h.

Quanto: Ingressos a preço único de R$ 10, com validade para os todos os dias de evento. Crianças até 12 anos não pagam.

Estacionamento vallet no local.

Mais informações em: www.feiracutecute.com.br

https://www.instagram.com/feiracutecute/

