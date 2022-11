Uma das atrações mais tradicionais do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais, a Feira Especial da Praça Osório, no Centro, começa na próxima quarta-feira (23), às 10h.

A feira reúne produtos artesanais de decoração, presentes natalinos, presépios, guirlandas, brinquedos, lembranças turísticas, acessórios de papelaria, bolsas e objetos decorativos com preços convidativos, além de opções gastronômicas.

Nos mesmos moldes, a Feira Especial de Natal da Praça Santos Andrade começará na semana seguinte, no dia 29 de novembro, dois dias antes da inauguração da Vila de Natal Electrolux, que retorna ao local com a Roda-Gigante Azul.

Artesãos se preparam

Neste ano, Pérola Rossa e seu marido, artesãos com mais de sete anos de experiência, estarão na Feira Especial da Osório vendendo esculturas natalinas e sabonetes artesanais. As expectativas para esse final de ano são altas.

A artesã Pérola Rossa faz esculturas natalinas e sabonetes artesanais. Foto: Levy Ferreira/SMCS

“Com as diversas atrações de Natal pela cidade toda, são muitos os turistas que visitam e gostam de passear pela praça. É uma das razões do negócio ser lucrativo”, explica Pérola. As esculturas de Papai Noel, gnomos e outros símbolos natalinos, ela adiciona, são as favoritas do público.

Já o artesão Bruno Furlan Mendes de Oliveira (@bonsaisyokai) decidiu apostar nas árvores natalinas. Ele trabalha com bonsais em arame. Na Feira da Osório, vai apresentar pinheiros temáticos de bonsai para o Natal, além de vender os tradicionais ipês e araucárias.

O artesão Bruno Furlan Mendes de Oliveira, com seus bonsais em arame, vai estar na Feria da Osório. Foto: Levy Ferreira/SMCS

A edição de Natal será sua segunda participação em feiras especiais da Prefeitura. Em outubro, ele inaugurou barraca na Feira de Primavera e da Criança, também na Osório, e os bonsais pequenos foram os que mais venderam. “Como os temáticos são modelos novos, espero que se tornem uma das decorações favoritas da época”, diz Bruno.

Guloseimas e gastronomia

O artesanato gastronômico também estará presente com temática natalina. São panetones, chocotones, bombons, biscoitos, além de opções gastronômicas de diversas regiões do Brasil e do mundo, como acarajé, bolinho de bacalhau, pierogi, empanadas chilenas e polpeta.

Na Osório, haverá 25 espaços dedicados à gastronomia e na Santos Andrade, serão quatro barracas.

Serviço

Feira Especial de Natal

Praça Osório

Data: 23/11 até 23/12

Horário: segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h

* A feira da Santos Andrade estreia no dia 29

