Neste sábado (17), das 12h às 20h, vai acontecer no bairro Água Verde, em Curitiba, uma feira de produtos artesanais que tem por objetivo reunir as famílias da região. O local (Avenida dos Estados, 1006), que é coberto e bem arejado, vai reunir artesãos e pequenos empreendedores (artesanatos, acessórios, moda, decoração, papelaria), além de outras atividades e opções de foodtrucks para os visitantes.

+ Leia mais: Cinema a R$ 10 em Curitiba! Veja em quais redes, datas e a lista de filmes

Por volta das 15h será iniciada uma troca de figurinhas da Copa do Mundo, que vai reunir colecionadores interessados em “desovar” aquelas repetidas de suas coleções. Também serão sorteados pacotinhos de figurinhas para os participantes.

A parte cultural vai ficar por conta de uma super aula de dança dos anos 70, de graça, para quem chegar com animação. A entrada na feira é gratuita, assim como o estacionamento.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!