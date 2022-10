A primavera chegou e, com ela, novamente os minijardins com composições que encantam os olhos. O Shopping Jardim das Américas promove a 10ª Feira de Suculentas e Cactos, com a participação dos expositores: Suculentas By Tatiane Segala, Suculenta’s Garden, Artes em Vidro e Jardim das Suculentas.

O evento será realizado de 10 a 16 de outubro, no 1º Piso – próximo a Lojas Americanas, com entrada gratuita.

+ Leia mais: Dia das Crianças no Parque Vila Velha com bolinha de gude e até oficina de pipas

Para muitas pessoas as suculentas são a escolha ideal para ter em casa ou no apartamento, uma vez que são fáceis de cuidar, resistentes – e claro, deixam o espaço muito mais charmoso! Vale lembrar que é possível cultivar suculentas tanto em áreas internas quanto externas, e por isso elas se tornam uma opção tão democrática entre os jardins.

Estarão à venda centenas de mudas e lindos arranjos de suculentas e cactos, com preços especiais a partir de R$ 5,00. O Shopping Jardim das Américas fica na Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63 – Jd. das Américas. Informações (41) 3366-5885.