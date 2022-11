Entre os dias 11 (sexta-feira) e 13 (domingo) de novembro, das 10h às 20h, no Água Verde, em Curitiba, vai ocorrer a primeira edição do ano da Feira de Verão. O evento é uma boa oportunidade para conhecer o melhor da arte, culinária, vestuário, perfumaria, presentes, moda casa e outros setores da região.

De acordo com Valéria Andrade, a organizadora, durante o evento haverá a presença de chefs de cozinha preparando pratos saborosos e com a cara do Paraná, entre queijos, embutidos, cachaça e hidromel, além da gastronomia de rua: pastel, batata frita, hamburguer artesanal e chope.

+ Leia mais: Com tema Copa do Mundo, Festival Pão Com Bolinho começa nesta quarta; veja os 39 participantes

“Nas exposições as pessoas vão conferir produtos artesanais e marcas autorais, com itens únicos pra você conhecer, levar pra casa ou presentear com o item certo neste final de ano, contaremos com espaço Kids para seus filhos se divertirem também”, conta Valéria.

O evento também tem objetivo beneficente, com entrada solidária pensada para a doação de 1kg de alimento não perecível ou um item de higiene pessoal. “Os donativos vão ajudar a Crenvi, entidade que atende pessoas em vulnerabilidade”, explica a empresária.

A Feira de Verão será realizada no Clube Recreativo Dom Pedro II, que fica na Rua Brigadeiro Franco, 3662, Água Verde. Informações pelo telefone (41) 99286-9641.