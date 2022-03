Depois de dois cancelamentos consecutivos por culpa da pandemia da covid-19, a tradicional Feira do Peixe Vivo finalmente vai acontecer. Piscicultores de Araucária e vários municípios da região metropolitana de Curitiba são as estrelas da 30ª edição da Feira que traz peixes frescos direto para as mãos dos consumidores.

Os 18 piscicultores que participarão do evento irão vender peixes de espécies como tilápia, carpa e bagre africano com preço tabelados em R$ 18,00/kg, além de jundiá, catfish e outros com preços variados.

Médicos veterinários da Secretaria Municipal de Agricultura (SMAG) estarão na Feira para a devida fiscalização no abate humanitário dos peixes. O procedimento segue as determinações de bem estar animal, onde os peixes passam por insensibilização. O método garante que o animal seja abatido sem dor e sem sofrimento.

Após a compra do peixe, o visitante da feira pode levá-lo para a seção de limpeza e aguardar finalização. Vale lembrar que todos os peixes comercializados na feira passam por inspeção sanitária.

Experiência na criação de peixes

Um dos piscicultores que estará na 30ª Feira do Peixe é Tiago Mika. Esta será a oitava vez que o criador participará do evento. “Estamos nos programando para levar cerca de 1000kg, entre tilápia, catfish, jundiá e pacu. O retorno da feira esse ano vai chamar a atenção dos araucarienses que sempre gostaram desse evento na época das comemorações de Páscoa”, disse. Mika comentou que esgotará seus três tanques alguns dias antes, mas já está se preparando para o evento.

Vale destacar que a Prefeitura de Araucária oferece suporte técnico para o desenvolvimento da piscicultura no município. Além das orientações e acompanhamento de profissionais da SMAG, equipamentos também são disponibilizados, até mesmo para a manutenção dos tanques, por exemplo.

Outras atrações

Além da venda dos peixes, a Prefeitura de Araucária está preparando outras atrações para esta feira, como venda de artesanato e hortifrutti. Haverá ainda espaço para recreação infantil, atrações culturais a partir das 18h e praça de alimentação com food trucks.

A 30ª Feira do Peixe Vivo acontecerá nos dias 13 e 14 de abril, no Parque Cachoeira, das 8h às 22h. A entrada é franca.