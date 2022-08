Os clientes que passarem pelo Shopping Curitiba terão a oportunidade de levar para casa produtos de diferentes culturas, como Índia, Turquia, Peru, além do sul de Minas Gerais. A Expo Índia está localizada no piso L2 do shopping, até o dia 31 de agosto. Confira os produtos de cada país:

Índia

Entre os produtos indianos, estão almofadas e echarpes, a partir de R$ 55 e R$ 35 respectivamente, além de colchas de seda. O público irá encontrar acessórios de pedra, como pulseiras, cordões e anéis, com valores que partem de R$ 30. Tem também japamalas, um cordão de pedras utilizado tradicionalmente na Índia para entoar mantras durante a meditação. Tapetes de diferentes estampas, nos tamanhos P, M e G fazem parte dos produtos exclusivos.

Turquia

Da Turquia, o destaque são os perfumes, com fragrâncias marcantes e únicas. Eles são produzidos à base de óleo, não contém álcool e são hipoalergênicos. É possível escolher a embalagem do perfume, que poderá ser em roll-on, spray ou frascos especiais, produzidos artesanalmente na Turquia. Os perfumes custam a partir de R$ 45. No mesmo estande, o público vai encontrar pulseiras, chaveiros e outros acessórios para presentear.

Peru

Casacos, cachecóis, parcas, luvas e toucas de lã de alpaca estão disponíveis no estande do Peru, com valores a partir de R$ 85. Artigos e presentes como carteira, porta-moeda, tabuleiro de xadrez e souvenirs peruanos também estão disponíveis.

Brasil

Outra opção é a seção com produtos naturais do sul de Minas Gerais, como óleos essenciais terapêuticos, cosméticos naturais, óleos vegetais para nutrição da pele e cabelo, repelente natural e gel para massagem. Produtos apícolas também fazem parte do portfólio, como mel, pomada de própolis, creme dental, própolis verde, spray para garganta e mel composto.

Serviço

Shopping Curitiba

Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro, Curitiba (PR)

(41) 3026-1000 | www.shoppingcuritiba.com.br

@shoppingcuritiba| www.facebook.com/ShoppingCuritiba