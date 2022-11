A Feira Cute Cute reúne entre os dias 01 e 04 de dezembro, no Buffet Du Batel, mais de 60 expositores voltados ao público gestante, bebês e crianças. O evento que chega a sua 9ª edição, se consolidou na capital paranaense por reunir empreendedores, grandes marcas e uma agenda cultural voltada ao mercado premium e, nesta edição, forma uma parceria inédita com o Hospital Pequeno Príncipe para a doação integral de toda a renda obtida através dos ingressos.

LEIA MAIS – Decoração de Natal do Calçadão da Rua XV vai estrear com surpresa em Curitiba

Ao longo das nove edições a feira já recebeu mais de 22 mil pessoas e movimentou mais de 2 milhões em faturamento. “Além da possibilidade de comercialização de produtos e serviços, a Cute Cute se apresenta como uma possibilidade de roteiro para toda a família. Ao longo da nossa trajetória, com seis eventos presenciais e dois realizados de forma online, proporcionamos o encontro de empreendedores muitas vezes em início de operação, mas com produtos de qualidade e cuidados exemplares, com marcas já consolidadas e um público ávido não só pela compra de produtos, mas também por cultura e conhecimento”, explica Flávia Nunes Polidoro, uma das criadoras e organizadora do evento. Segundo ela, este é, inclusive, um dos motivos pelos quais o evento também pretende reunir uma agenda cultural que envolve shows, oficinas e palestras.

>> Tudo sobre o Natal em Curitiba!

Nos 1269m² que abrigam o evento estarão reunidos expositores com destaque para as marcas de vestuário, brinquedos, calçados, acessórios, móveis, decoração, produtos de beleza e de cuidados para gestantes, mães e bebês, enxoval, entre outros. Serviços como fotografia gestante e newborn, saúde, spa e ações de cuidado feminino também estarão à disposição. “A troca de informações também é muito importante quando nos referimos ao público infantil. Por isso existe um espaço exclusivo de conteúdo que levará informações sobre esse universo, principalmente em relação ao tema maternidade que é muito novo para inúmeras famílias que nos visitam”, conta Flávia.

Ingressos beneficentes para o Hospital Pequeno Príncipe

A nona edição do evento também terá a doação integral de toda a renda obtida através da venda de ingressos para o Hospital Pequeno Príncipe. “Desejamos instigar em nossos visitantes e também expositores para a importância da causa social. Acompanhamos há anos o trabalho desenvolvido pelo Hospital Pequeno Príncipe e ficamos muito contentes em poder contribuir de alguma forma”, explica Bruno Sampaio, também organizador do evento. A Cute Cute espera receber um público de aproximadamente 3 mil visitantes.

LEIA AINDA – Show de Bruno e Marrone em Curitiba tem nova data; saiba quando

Para a diretora-executiva do Pequeno Príncipe, Ety Cristina Forte Carneiro, parcerias como essa demonstram a confiança e o reconhecimento do trabalho da instituição centenária. “Nós contamos com o apoio de pessoas e empresas para continuar transformando a vida de milhares de crianças. As parcerias nos ajudam diariamente a promover a saúde infantojuvenil. Ao longo destes mais de 100 anos, temos o privilégio de reunir apoiadores que compreendem a importância da nossa causa”, destaca.

O Pequeno Príncipe, maior hospital exclusivamente pediátrico do Brasil, é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que oferece assistência hospitalar há mais de 100 anos para crianças e adolescentes de todo o país. Disponibiliza desde consultas até tratamentos complexos, como transplantes de rim, fígado, coração, ossos e medula óssea. Atende em 35 especialidades, com equipes multiprofissionais e realiza 60% dos atendimentos via Sistema Único de Saúde (SUS). Conta com 378 leitos, 68 de UTI e em 2021, mesmo com as restrições impostas pela pandemia de coronavírus, foram realizados cerca de 200 mil atendimentos e 14,7 mil cirurgias que beneficiaram pacientes do Brasil inteiro.

Programação cultural

Para as Mamães :

Espaço Spa durante todo o período do evento com massagem relaxante com a equipe da Atrattiva Estética e Saúde e Espaço Amamentação com acompanhamento da Consultora de Amamentação e Enfermeira Danielle Aggio Oyama durante todo o período do evento: Quinta-Feira e Sexta-Feira das 14h às 21h, Sábado e Domingo das 10h às 20h.

01/12 (Quinta- Feira)

17h00 – Palestra sobre os desafios da maternidade: gravidez, puerpério, autonomia e birras com a Psicóloga Patrícia Dietrich Schner Iurk

19h00 – Palestra 3 passos para melhorar o sono do bebê com a Consultora de Sono Infantil Caroline Trentini

02/12 (Sexta- Feira)

13h00 às 15h00 – Workshop de Amamentação com a Enfermeira Danielle Aggio Oyama

03/12 (Sábado)

10h30 – Palestra sobre a Rotina do bebê com a Dayane Dos Anjos

13h30 às 15h30 – Workshop de Amamentação com a Enfermeira Danielle Aggio Oyama

16h00 às 18h00 – Workshop de Parto com a Fisioterapeuta e Doula Alline Vieira

04/12 (Domingo)

10h15 – Palestra sobre o Kit de Primeiros Socorros do Papai com tutorial em como montar sua malinha de maternidade com a Anamaria da Pipe e Guca

11h00 – Segredos para uma maternidade mais leve: Como ter um bebê tranquilo, que dorme bem e come bem.

14h00 – Palestra sobre Paternidade – Inteligência emocional para o pai de primeira viagem com o terapeuta comportamental, especialista em desenvolvimento pessoal e liderança integral com ênfase na inteligência emocional Familiar Wesley Kantor

15h30 – Workshop de Introdução Alimentar – Orientações atualizadas para a Nutrição do seu bebê com a Nutricionista Materno Infantil Mariana Mochnacz

Para as Crianças :

Espaço Kids Monitorado durante todo o período do evento com diversas atividades e oficinas: Quinta-Feira e Sexta- Feira das 14h às 21h, Sábado e Domingo das 10h às 20h com a equipe da Turma do Saci Pererê Ere.

01/12 (Quinta- Feira)

16h00 – Oficina de Estrela Natalina

18h00 – Oficina de Cartão de Natal

19h00 – Show Chegada do Papai Noel

02/12 (Sexta- Feira)

15h00 – Oficina de Massinha Caseira

17h00 – Oficina de Paper Squishy

19h00 – Show da Galinha Pintadinha

03/12 (Sábado)

4h00 – Oficina de Paleta de Cores da Natureza

15h00 – Oficina de Slime

16h00 – Show da Frozen

17h00 – Oficina de Pintura em Tela

18h00 – Atração Desfile de Moda Infantil

04/12 (Domingo)

14h00 – Oficina de Pintura em Gesso

15h00 – Show da Fafá Conta

16h00 – Oficina de Quadros com Elementos da Natureza

16h30 – Show das Princesas e dos Heróis

17h30 – Oficina de Pipa

* Oficinas gratuitas com inscrição e limite de vagas, para garantir sua vaga se inscreva em: www.feiracutecute.com.br/area-cultura l , Shows e Desfile Infantil não precisam de Inscrição.

Serviço

9ª Feira Cute Cute

Onde: Buffet do Batel – Al. Dom Pedro II, 238 – Batel, Curitiba (PR)

Quando: De 1 a 4 de dezembro de 2022.

Quinta e sexta-feira, das 14h às 21h; e sábado e domingo, das 10h às 20h

Ingressos: R$ 10, com validade para os todos os dias de evento

Estacionamento vallet no local

Mais informações em: www.feiracutecute.com.br

Instagram: @feiracutecute

Veja que incrível!

DOIDÃO Você não vai acreditar o que este maluco fez com o seu jipe no Paraná CABRA BÃO Desesperado, curitibano pede fiado e acaba com uma hamburgueria de sucesso QUE HISTÓRIA Boeing 747 vai parar em quintal de morador do Boa Vista. Como “raios” isso aconteceu?