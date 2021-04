Com a volta da bandeira laranja em Curitiba, (quase) todas as 89 feiras livres da Prefeitura retomam o funcionamento de segunda a sábado, fechando aos domingos. Os pontos do Nossa Feira, inclusive, já reabriram hoje (5), a partir das 15h, na Praça 19 de Dezembro (Centro) e no Uberaba.

Para comercializar hortifrutigranjeiros e outros produtos, as feiras precisam cumprir as regras do protocolo estabelecido pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar (SMSAN) para evitar aglomerações e proteger fregueses e feirantes:

Uso de máscara nos espaços é obrigatório para todos.

Todos os feirantes devem dispor álcool gel 70% e reforçar a prática de lavagem de mão.

Em local visível, devem estar dispostos materiais informativos sobre como se prevenir contra a covid-19.

Para evitar aglomerações em frente às barracas e trailers, devem ser feitas demarcações com fita adesiva no chão para manter distanciamento de 1,5 metro entre os fregueses.

É obrigatório o distanciamento próximo aos trailers que vendem alimentos prontos para o consumo.

No caso dos pontos do Nossa Feira, que ocorrem em uma grande tenda, há limite de fregueses no interior e organização de filas com distanciamento social.

