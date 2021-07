As tradicionais feiras de Inverno que acontecem nas praças Osório e Santos Andrade terminariam neste sábado (17), mas a prefeitura decidiu prorrogar até o dia 25 de julho e também vão passar a funcionar aos domingos. Na Praça Osório, a área de gastronomia vai passar a ter horário estendido em uma hora.

As mudanças foram adotadas a pedido dos artesãos, que estão animados com a retomada econômica na cidade e as flexibilizações adotadas pelo município com o retorno da Bandeira Amarela.

“O Instituto Municipal de Turismo acolheu o pedido, que partiu de mais de 90% dos artesãos das feiras de inverno. Reforçamos assim nosso compromisso com a retomada econômica e responsabilidade sanitária, mantendo todos os protocolos”, comenta Tangrian Cunico Santos, coordenadora das feiras de arte e de artesanato do Instituto Municipal de Turismo.

Atrações das feiras

Os preços convidativos e a grande variedade de produtos são os grandes diferenciais dos dois pontos. Na Praça Osório são 53 barracas e na Santos Andrade nove.

As barracas estão dispostas com distanciamento de um metro e meio e quem visitar vai encontrar produtos de inverno, como cachecóis, luvas, pantufas e pijamas quentinhos.

A praça de alimentação está repleta de comidinhas e bebidas típicas da época, como milho verde cozido, pinhão, bolos e é claro o quentão, que neste ano é sem álcool (a lei não permite o consumo de álcool em ambiente aberto durante a pandemia) e se tornou um sucesso de vendas. Além de opções gastronômicas de diversas regiões do Brasil e do mundo, como acarajé, bolinho de bacalhau, pierogi, empanadas chilenas, polpeta, bolos e iguarias diversas de milho.

Barraquinhas de artesanato culinário, com pães, geleias, mel, chocolate e biscoitos, e de oficinas de artesãos e de programas da Prefeitura também fazem parte das feiras. Quem procurar por lembranças de Curitiba, também vai encontrar suvenires das atrações da cidade.

Protocolos sanitários das feiras

. Distanciamento de 1.5m entre as pessoas, incluindo expositores e clientes.

. Se necessário a organização de filas respeitando o distanciamento.

. Permanecer no máximo dois expositores por barraca, realizando escalas, se necessário e mantendo distanciamento.

. Utilização de máscara, com uso adequado, cobrindo nariz e boca, em tempo integral.

. Disponibilizar álcool gel 70% para expositores e consumidores.

. Higienização de barracas, mesas e cadeiras.

. Todo material destinado a alimentação deverá ser de uso descartável.

Serviço

Feiras Especiais de Inverno



Praça Osório

Artesanato: de segunda a sábado das 10h às 20h e domingos das 14h30 às 19h30

Gastronomia: de segunda a sábado das 10h às 21h e domingos das 14h30 às 19h30

Praça Santos Andrade

Artesanato e Gastronomia: de segunda a sábado das 10h às 20h e domingos das 12h às 18h30