A primavera começou na quinta-feira (22) e junto com ela, estão de volta as Feiras Especiais de Primavera e Crianças, das praças Osório e Santos Andrade, no Centro de Curitiba. Organizadas pelo Instituto Municipal de Turismo, as feiras vão até dia 11 de outubro.

Na Praça Osório, são 59 barracas, e na Santos Andrade, oito. Nos dois locais, há opções de artesanato com motivos da primavera, presentes para o Dias da Crianças, celebrado em 12 de outubro, arte e gastronomia local, com preços para agradar os bolsos os curitibanos e turistas.

Para crianças e adultos

Dentre os feirantes deste ano estão Tânia Schubert, de 61 anos, e o filho, Raul, de 31 anos. Ambos administram um negócio (@creat3dbr) de venda de bonecos feitos com uma impressora 3D. “Meu filho faz a impressão e nós polimos a peça. Lixamos, pintamos de colorido, mas às vezes só sombreamos e adicionamos detalhes artesanais que deixam a figurinha mais bonita”, relata Tânia.

Artesã Tânia Schubert, na feirinha da Praça Osório, em Curitiba. Foto: Daniel Castellano / SMCS

Para a criançada fã de cultura pop, na barraca é possível encontrar personagens de grandes franquias do cinema, como Harry Potter, Senhor dos Anéis e Como Treinar o Seu Dragão, além de animações japonesas de sucesso, como Naruto, Pokemon e One Piece.

Para os pais, as opções das feiras são diversas, desde perfumaria e decoração até roupas e utensílios domésticos. A expositora Luciana Claassen, de 41 anos, estreia suas decorações artesanais na Feira de Primavera deste ano. Antes, ela trabalhava apenas na feira do bairro Bacacheri. Luciana, produz mandalas feitas de lã e varetas de bambu (@devasmandalas). “Eu me profissionalizei durante a pandemia, depois que nossa empresa de educação física fechou. Hoje, já vendo para 18 estados e para o exterior. Nossa proposta é trazer as cores e a harmonia das mandalas para o ambiente”, conta Luciana.

Feirinha na Praça Osório, em Curitiba. Foto: Daniel Castellano / SMCS

Turistas aproveitam

As cariocas Magali Barbosa Teixeira, de 71 anos, e Ivanir Teixeira, de 62 anos, estão aproveitando a aposentadoria para viajar com os maridos. Em Curitiba, já chegaram prontas para comprar e aproveitar as tradicionais feirinhas. “Hoje, vamos sair daqui cheia de sacolas. Já compramos uns chinelos macios de jeans para os maridos. Mas a tentação de verdade é a comida, não dá nem para olhar muito, se não, já viu”, brinca Magali.

Serviço

Feiras Especiais de Primavera e Crianças

Até 11 de outubro

Praça Osório

Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 14h30 às 19h30

Praça Santos Andrade

Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos, das 12h às 18h.