Curitiba recebe neste sábado (26) a terceira edição do Prime Rock Brasil, evento criado na capital paranaense, que ganhou o país a partir de 2018. O ega show acontece na Pedreira Paulo Leminski, um dos maiores e mais famosos palcos da América Latina. Jota Quest, Capital Inicial, Paula Toller, Titãs, Humberto Gessinger, Blitz e Nando Reis agitam os fãs do pop/rock nacional até à 1h de domingo.

Mac Lovio Solek, idealizador do projeto, celebra a consolidação e a expansão do Prime Rock Brasil como a realização de um sonho, compartilhado por ele com vários grupos e artistas daquela geração. “Nós criamos um evento para ser anual em Curitiba, mas ganhou uma dimensão e outros caminhos extremamente empolgantes. Isso tudo não seria possível se não tivéssemos o apoio de todos os artistas que participam desse projeto, porque eles também se tornaram parceiros de corpo e alma do Prime Rock Brasil”.

As linhas de ônibus em direção à Pedreira Paulo Leminski são Nilo Peçanha, Mateus Leme, Linha Turismo e Interbairros II. As ruas João Enéas de Sá, Eugenio Flor e Antônio Krainski foram parcialmente bloqueadas. A Rua João Gava será totalmente bloqueada assim que houver necessidade.

As linhas de ônibus que passam pelo local, bem como o ponto de táxi, serão desviados para a Rua Nilo Peçanha. Portanto, está proibida a circulação de qualquer veículo na Rua João Gava até o total esvaziamento da Pedreira Paulo Leminski, salvo pessoas portadoras de necessidades especiais, que terão acesso apenas para estacionar seus veículos em locais prévios.

A Setran orientará o trânsito no local, não será permitido estacionar na Rua João Gava, a Rua da Pedreira. Táxis e aplicativos de transporte não terão permissão para adentrarem as áreas de bloqueio.

O que não pode levar:

• Garrafas, latas, bebidas

• Utensílios de armazenagem

• Embalagens rígidas com tampa

• Capacetes, cadeiras ou bancos

• Armas de fogo e armas brancas

• Objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes

• Correntes e cinturões

• Fogos de artifício

• Objetos de vidro

• Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável

• Cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos

• Animais

• Bastão para tirar foto

• Guarda-chuva

• Substâncias inflamáveis, corrosivas e ou tóxicas

• Revistas, jornais e livros.

– Drogas ilegais, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos. Será necessária a apresentação de uma receita médica com o seu nome e os medicamentos claramente listados;

– Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes ou sprays com volume superior a 3oz/90ml);

– Bandeiras em geral (de time, estados, países, etc)

Confira o line up do evento:

11h30 – abertura dos portões

13h – banda de abertura – Colomy

14h – Nando Reis

15h30 – Paula Toller

17h – Titãs

18h30 – Blitz

20h – Jota Quest

21h30 – Capital Inicial

23h – Humberto Gessinger

1h – Encerramento