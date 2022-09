O feriadão que comemora os 200 anos da independência do Brasil, na quarta-feira (7), e o dia da padroeira de Curitiba, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, na quinta (8), terá atrações culturais nos espaços da Prefeitura. A Fundação Cultural de Curitiba preparou uma intensa agenda para quem ficar na cidade.

Quarta-feira (7/9)

Na quarta-feira, feriado da independência, às 15h, tem a exibição do filme A Viagem de Pedro no novo cinema do Teatro da Vila, na CIC. Este longa premiado conta a jornada do Imperador D. Pedro I, interpretado por Cauã Reymond, depois de ele decidir abdicar ao trono do Brasil e retornar a Portugal.

Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados uma hora antes da sessão. O filme também estará em cartaz no Cine Passeio, 20h, com ingressos pagos (na bilheteria ou pela plataforma Ingresso.com).

Quinta-feira (8/9)

Na quinta-feira (8), feriado de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, às 15h, o Teatro da Vila da CIC tem sessão de cinema com mais um filme temático da data nacional: Independência ou Morte, estrelado por Tarcísio Meira no papel de D. Pedro. O filme retrata a história do jovem príncipe desde que ele chega ao Brasil em 1808 até a independência em 1822.

Sexta-feira (9/9)

Tanto na sexta-feira (9) quanto durante todos os dias do feriado, os curitibanos poderão visitar as diferentes exposições espalhadas pela cidade. Entre elas, está Debret 1822 – Independência do Brasil, no Memorial de Curitiba, que exibe reproduções de obras do pintor Jean-Baptiste Debret, retratando o Brasil do início do século XIX. A exposição fica aberta de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 18h, e nos sábados, domingos e feriados, das 9h às 15h.

Quase em frente ao Memorial de Curitiba fica o Solar da Cultura, onde está a exposição Memórias de Pedro, também especial da programação do bicentenário da independência.

Sábado (10/9)

O cinema continua a ser destaque no sábado (10/9), com atrações tanto no Teatro da Vila quanto na Cinemateca de Curitiba, onde o Cineclube da Aliança Francesa apresenta, às 16h, o filme De Gaulle. O longa é baseado na vida do ex-presidente francês Charles De Gaulle durante a Segunda Guerra Mundial. Já às 18h30, Elvis volta ao Teatro da Vila para mais uma sessão gratuita.

No mesmo dia, também às 16h, será realizada, no Teatro da Vila, uma roda de choro com o grupo Pau e Pedra.

Domingo (11/9)

O último dia do feriadão começa com uma apresentação de dança dos grupos folclóricos Concórdia (germânico) e Ánima Dantis (italiano), das 11h às 12h, no pavilhão étnico do Memorial de Curitiba. Também no memorial, a partir das 12h, acontecerá mais uma encenação do Auto da Independência, que busca recontar vários momentos dessa época histórica para as crianças.

No Teatro da Vila, os destaques são as exibições dos filmes Lightyear, às 15h, e Cidade Perdida, às 17h30.

Destaques da agenda cultural do feriadão

CINEMA

Dia 7 (qua)

A Viagem de Pedro

15h

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – CIC)

Classificação: 14 anos

Grátis

A Viagem de Pedro

20h

Local: Cine Passeio (R. Riachuelo 410 – Centro)

Classificação: 14 anos

R$ 20 (inteira), R$10 (meia)

Dias 7 e 11/9 (qua e dom)

19h (7/9) e 14h (11/9) – Rádio Educativa do Paraná

Local: Cinemateca de Curitiba (R. Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Classificação: Livre

Grátis

Dia 8 (qui)

15h – Independência ou Morte

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – CIC)

Classificação: Livre

Grátis

Dia 10 (sáb)

16h – Cineclube da Aliança Francesa – De Gaulle

Local: Cinemateca de Curitiba (R. Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Classificação: 12 anos

Grátis

16h – Elvis

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – CIC)

Classificação: 14 anos

Grátis

Dia 11 (dom)

15h – Lightyear

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – CIC)

Classificação: Livre

Grátis

17h30 – Cidade Perdida

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – CIC)

Classificação: 14 anos

Grátis



19h – Mostra Espaço Feminino – Destello Bravío

Local: Cinemateca de Curitiba (R. Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Classificação: 12 anos

Grátis

MÚSICA

Dia 10 (sáb)

16h – Roda de choro com o grupo Pau e Corda

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – CIC)

Classificação: Livre

Grátis

DANÇA

Dia 11 (dom)

11h às 12h – Danças folclóricas alemãs com o grupo folclórico germânico Concórdia e italiano Ánima Dantis

Local: Pavilhão Étnico de Curitiba – Memorial de Curitiba (R. Dr Claudino dos Santos 79 – São Francisco)

Classificação: Livre

Grátis

ARTES VISUAIS

Dias 7 a 11 (qua a dom)

Memórias de Pedro – Exposição

9h às 12h e das 13h às 17h (de quarta a quinta)

9h às 14h (sábado e domingo)

Local: Solar da Cultura (R. Claudino dos Santos, 142, São Francisco)

Classificação: livre

Grátis

Dias 7 a 11 (qua a dom)

10h às 19h – O Rosto da cidade pelos fotógrafos de Curitiba

Local: Museu Municipal de Arte (MuMA) – Portão Cultural (Av. República Argentina, 3430, Terminal do Portão – Portão)

Classificação: Livre

Grátis

PATRIMÔNIO CULTURAL

Dias 7 a 11 (qua a dom)

9h às 12h e das 13h às 18h (quarta à sexta-feira)

9h às 15h (sábado e domingo)

Exposição: Debret 1822 – Independência do Brasil

Local: Memorial de Curitiba (R. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

Classificação: Livre

Grátis

TEATRO

Dias 7 a 11 (quarta-feira a domingo)

20h às 21h10 – Aqui – Amanhã é outra imagem

Local: Teatro Novelas Curitibanas (R. Presidente Carlos Cavalcanti, 1222 – São Francisco)

Classificação: 18 anos

Grátis – distribuídos uma hora antes na bilheteria do teatro

LITERATURA

Dia 7 (qua)

16h – Contação de histórias – Pacto ficcional com a felicidade

Local: Casa de Leitura Miguel de Cervantes (Rua Dr. Carlos de Carvalho, 1.238, Praça da Espanha – Bigorrilho)

Classificação: A partir de 5 anos

Grátis

16h – Contação de histórias – Contando contos, ligando os pontos

Local: Casa de Leitura Miguel de Cervantes (Rua Dr. Carlos de Carvalho, 1238, Praça da Espanha – Bigorrilho)

Classificação: A partir de 5 anos

Grátis

Dias 7 a 11 (qua à dom)

Mostra Contos em todos os cantos

7 de setembro (qua)

15h – KARINGANA UA KARINGANA! HISTÓRIAS DE ÁFRICAS – Grupo Baquetá (PR)

17h – AS TRÊS MARIAS NA CIDADE DO ESQUECIMENTO – Cia Girolê (PR)

8 de setembro (qui)

15h – PÉ DE PATO, MANGALÔ, TRÊS VEIZ: UM CASO DE SORTE E AZAR – Cia Analgésica (PR)

17h – CONTOS DA CULTURA POPULAR AFRICANA E AFROBRASILEIRA – Cido Vasconcelos (PR)

9 de setembro (sex)

19h – APRESENTAÇÃO DE SLAM – Grupo Slam da Gurias (PR)

20h – PECORA LOCA – Pecora Loca (PR)

10 de setembro (sáb)

15h – TECIDOS QUE CONTAM – Carlos Moreira (PR)

17h – ALUMBRAMENTO – Vinicius Mazzon (PR)

Local: Teatro Cleon Jacques (Memorial Paranista, R. Mateus Leme, 4.700 – São Lourenço)

Dia 10 (sáb)

9h às 11h – Projeto Reconectar Memórias, direcionado para idosos

Local: Casa da Leitura Osman Lins (Rua da Cidadania Pinheirinho, Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso)

Grátis