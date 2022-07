Neste final de semana, o Cine Passeio trará uma programação especial de férias. Serão três atrações em diferentes horários. Duas matinês, às 10h30 e às 11h, e uma sessão da meia-noite na sexta-feira (15), com a estreia do filme de terror “O Telefone Preto”.

LEIA TAMBÉM:

>> Férias com crianças na cozinha: brigadeiro sem fogão e mais receitas pra fazer com os pequenos

>> Férias pra criançada: veja a programação de brincadeiras em Curitiba

>> Lembra do antigo Stark, no Jardim das Américas? Saiba o que será construído no local

As matinês serão neste sábado e domingo (16 e 17), e contarão com os filmes “Minions 2: A Origem de Gru” e “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”. Os filmes também rodarão na parte da tarde, na programação normal do Cine Passeio. Os ingressos podem ser comprados diretamente na bilheteria ou na plataforma Ingresso.com.

“Telefone Preto” na meia-noite

Um dos destaques da programação é a estreia de “O Telefone Preto”, na sessão da meia-noite. O filme de terror conta a história de um garoto que é raptado por um assassino cruel, interpretado por Ethan Hawke, que o prende em uma sala a prova de som num porão. Lá, o menino descobre um telefone que, mesmo desconectado, o permite falar com as antigas vítimas do assassino.

“Telefone Preto” será exibido simultaneamente nas salas Ritz e Luz, às 23h59.

Já a animação “Minions 2: A Origem de Gru” é a mais nova adição à série de filmes de Meu Malvado Favorito. O filme conta a história de Gru, protagonista da franquia, antes dele se tornar um super vilão; quando ele ainda era criança e sonhava em se juntar a um grupo de vilões conhecido como Vicious 6.

Com o auxílio dos seus ajudantes, os minions, Gru tenta se juntar à equipe, mas acaba falhando e se tornando inimigo do grupo. O filme será exibido às 10h e também está em cartaz às 16h na sala Luz.

O outro longa-metragem que terá uma sessão matinê no sábado e domingo será “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”. Um sucesso de crítica, este filme do estúdio A24 tem como protagonista Evelyn Wang, uma imigrante chinesa que, além de lidar com todos os problemas de seu dia a dia, tanto em casa como no trabalho, se vê tendo que resolver uma ruptura interdimensional, que a obrigará a enfrentar os bizarros perigos do multiverso. O filme também está em cartaz às 16h20 na Sala Ritz.

Serviço

Cine Passeio

Local: Rua Riachuelo, 410 – Centro – Curitiba

Sessão da Meia-Noite e Matinê

Dia 15 (sexta-feira)

23h59 – O Telefone Preto (Salas Ritz e Luz)

Dia 16 (sábado) e Dia 17 (domingo)

11h e 16h – Minions 2: A Origem de Gru

10h30 e 16h20h – Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo