Férias escolares. É chegado o momento de mandar as crianças para a cozinha. A pedido do Bom Gourmet, chefs do Centro Europeu prepararam duas receitas fáceis, saudáveis e cheias de sabor para as crianças aproveitarem esses dias de férias escolares para se divertirem na cozinha.

LEIA TAMBÉM:

>> Férias das crianças com programação gratuita e ao ar livre em Curitiba; confira

>> Férias pra criançada: veja a programação de brincadeiras em Curitiba

A chef Renata Weidgenannt preparou uma receita de bolachas amanteigadas que são garantia de uma tarde de diversão – e um tanto de bagunça – inesquecível. Já a chef Iracema Bertoco, sugere um hambúrguer de frango com aveia. Um jeito de tornar o preparo que sempre é sucesso com as crianças um tanto mais saudável.

Também é de Iracema a receita de brigadeiro sem fogão, uma opção para mandar os pequenos para a cozinha e prepararem tudo sozinhos e com zero perigo do começo ao fim.

Então, anote as receitas e já para a cozinha com as crianças.

Hamburguer de frango com aveia

Iracema Bertoco

Foto: Divulgação

Ingredientes

500g de carne moída (usei frango, mas pode ser bovina ou de peixe)

100g de aveia flocos finos

1/2 cebola

Sal e pimenta à gosto

1 colher (café de páprica defumada)

Preparo

1. Em um bowl misture todos os ingredientes até formar uma massa.

2. Modele bolinhas com a massa e de uma achatadinha para formar o disco do hambúrguer.

3. Grelhe em uma frigideira ou levar para assar em uma assadeira untada até que fique dourado (forno 20°C).

Dica: se você mora em uma região de clima mais quente, depois de misturar os ingredientes leve para geladeira por 1 hora antes de modelar os hambúrgueres.

VIU ESSA? Você sabia que tem Pantanal no Paraná? Com direito a onça e tudo mais

Biscoito amanteigado

Renata Weidgenannt

Foto: Freepik/user15285612

Ingredientes

200 g de manteiga sem sal

200 g de açúcar de confeiteiro

1 ovo

3 xícaras de farinha de trigo (até desprender das mãos)

1 pitada de sal

40 g de baunilha branca

Raspas de 1 limão siciliano ou laranja

Preparo

1. Numa batedeira, bata a manteiga junto com o açúcar até formar um creme.

2. Acrescente o ovo e a baunilha e bata por 2 minutos em velocidade baixa. Vá acrescentando a farinha (já com sal) aos poucos (velocidade baixa).

3. Tranfira a massa para um recipiente coberto com plástico filme e deixe-a descansar na geladeira por 2 horas.

4. Após o período de descanso, retire a massa da geladeira, posicione-a entre plástico filme e com rolo.

5. Corte as bolachas com auxílio de cortadores e leva-as ao forno 180ºC por 20 minutos ou até que estejam douradas.

Variações de sabores:

• Chocolate: substituir 50 g de farinha de trigo por cacau 50% em pó.

• Especiarias (canela, cravo, gengibre, noz moscada, cardamomo, etc): Acrescente 1 colher de chá da especiaria de sua preferencia junto à farinha de trigo.

Brigadeiro sem fogão

Iracema Bertoco

Foto: Divulgação

Rendimento

15 unidades

Ingredientes

200 g de leite em pó

30g de cacau em pó

50 ml de mel ou melado

Granulado (opcional)

Água fria quanto basta( mais ou menos 3 colheres)

Preparo

1. Em um bowl, misture o leite em pó, cacau e mel.

2. Misture bem e vá pingando água até dar ponto de massa de modelar.

3. Enrole os brigadeiros e passe no granulado.