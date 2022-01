Para quem está de férias em Curitiba neste mês de janeiro não faltam opções divertidas e gratuitas nos Faróis do Saber de praça e nas bibliotecas temáticas da rede municipal de ensino.

A Casa Encantada do Bosque Alemão mantém a programação tradicional de contação de histórias com as bruxas para visitantes e turistas, no bairro Vista Alegre (veja a programação completa e os horários abaixo).

A Biblioteca Hideo Handa, na Praça do Japão, tem oficinas de origami, jogos e rodas de leitura durante este mês. No Memorial Árabe, ao lado do Passeio Público, tem contação de histórias, rodas de leitura e oficina Mão na Massa.

Para a família toda

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, explica que as opções podem ser aproveitadas pelas famílias. “Os faróis estão preparados para garantir a segurança dos visitantes, com álcool gel e, claro, é necessário o uso de máscara. São opções de atividades culturais para toda família, que vão enriquecer as férias das crianças, além de envolver os adultos”, afirma Maria Sílvia.

No Farol das Cidades, ao lado da Ópera de Arame, vai ter até cineminha e bolhas de sabão. Já no Farol Emílio de Menezes (Bigorrilho), vai ter varal de poemas.

Confira a programação completa para janeiro

