Parques e praças são uma marca de Curitiba. E, durante as férias de inverno (aproveitando os dias de sol) esses espaços são boas alternativas para aproveitar os dias sem aula, manter o contato com a natureza e ainda aprender.

A Prefeitura de Curitiba lançou uma programação de férias para os Faróis do Saber de praças, alguns parques e a Fazenda Urbana do Cajuru.

Nos Faróis tem jogos de tabuleiro, contação de histórias, piqueniques literários, adivinhas e tradição popular, oficinas de pintura de tecido, tour no Memorial Árabe e oficinas de construção de livro com tecido e de crochê.

Outro ponto com uma programação diferente em julho é a Fazenda Urbana, no bairro Cajuru. Quem quiser conhecer o espaço e aprender mais sobre compostagem e hortas, pode levar crianças de 4 a 10 anos, acompanhadas de pelo menos um responsável.

Fazenda Urbana tem programação especial para as férias de julho. Foto: Daniel Castellano / SMCS / Divulgação

O objetivo é promover a educação alimentar, destacando a importância do consumo de hortaliças, compartilhar saberes sobre as plantas e as diferentes possibilidades de cultivo em pequenos espaços com foco em ampliar uma consciência ecológica.

Neste link há os endereços dos Faróis do Saber. A Fazenda Urbana fica na Avenida Pref. Maurício Fruet, 1.880.

Programação da Fazenda Urbana

13/07 – 13h30 às 16h30 – Plantas Repelentes para Hortas.

14/07 – 9h às 11h30 – Visita Livre à Fazenda Urbana.

16/07 – 9h às 11h30 – Cursos Cores, Aromas e Sabores: da horta para a mesa.

23/07 – 9h às 11h30 – Cursos Cores, Aromas e Sabores: da horta para a mesa.

26/07- 9h às 11h30 – Super Liga da Alimentação Saudável: educação alimentar na infância.

30/07 – 9h às 11h30 – Visita Livre à Fazenda Urbana.