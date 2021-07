A partir desta semana, muitas crianças entram em férias escolares. Assim, é hora de pensar na programação para mantê-los entretidos, mas também seguros, enquanto a covid-19 ainda é uma realidade. Para ajudá-lo nessa tarefa, a Pinó selecionou quatro passeios em Curitiba para levar as crianças nas férias escolares que prometem muita diversão.

LEIA TAMBÉM

> “Videozinho” no celular? 5 dicas para ajudar as crianças a não serem reféns das telas

> Você é cringe? Entenda a gíria da internet que domina debates entre gerações sobre ‘mico’

> Uso das redes sociais pelos filhos exige cuidados. Polêmica cresce com a criação de um Instagram pra crianças

Circo Vostok

Agora é possível ver o circo ao vivo! Seguindo os protocolos de contenção à Covid, como distanciamento e redução da capacidade de público, por exemplo, o Circo Vostok tem apresentações toda quinta e sexta-feira, às 20h; e também aos sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h. Voltado ao público infantil, o show conta com duas horas de espetáculo com diversas atrações. Entre elas, estão mágicos, malabaristas, bem como palhaços.

Os ingressos devem ser comprados na bilheteria do circo, e custam a partir de R$ 10 para crianças e adultos.

Serviço:

Circo Vostok

R. Imac. Conceição, 2090, Prado Velho, Curitiba-PR (41) 99214-8675

Toda quinta e sexta-feira, às 20h; e aos sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h

Compra de ingressos no local

Jurassic Safari

Dinossauros em tamanho real a poucos metros de distância? Essa aventura não está só nos filmes! O Jurassic Safari Experience é um megashow que traz diversas réplicas de répteis pré-históricos gigantes e dinossauros, animados por técnicas de manipulação e animatronic. Tudo no sistema drive-in, no estacionamento do Restaurante Madalosso, para a família curtir de dentro do carro com segurança.

As apresentações acontecem às quintas e sextas, das 19h e às 20h30, bem como aos sábados e domingos às 11h30, 14h30, 17h30 e 19h. Os valores vão de R$ 160 a R$ 210 por carro (com até quatro pessoas), variando de acordo com o dia e horário escolhidos. São 55 minutos de show, mas recomenda-se chegar com 40 minutos de antecedência para desfrutar do espaço interativo.

Serviço:

Jurassic Safari Experience

Restaurante Madalosso, Av. Manoel Ribas, 5875, Santa Felicidade, Curitiba

De R$ 160 a R$ 210 por carro com quatro pessoas

www.jurassicsafari.com.br

Espaço Bolhas

O Espaço Bolhas está locando uma série de espaços de sua sede. Assim, pequenos grupos, de até 10 pessoas, podem curtir com as crianças, sendo uma ótima sugestão de passeios em Curitiba para levar as crianças nas férias. É possível escolher entre espaços internos e externos, que contam com areia, balanços, trilhas, mesa d’água, além de espaços interativos para brincadeiras, com fantasias, fantoches e outros brinquedos, por exemplo. Ao todo, são 9 espaços disponíveis para locação.

As locações estão disponíveis todos os dias nos seguintes horários: 9h, 10h30, 12h, 13h30, 15h e 16h30. Os espaços terão um intervalo de locação de 30 minutos para higienização e custam entre R$ 60 e R$ 100 por hora alugada.

Serviço:

Espaço Bolhas

Museu da Vida – R. Jacarezinho, 1691, Mercês, Curitiba

Locação de espaços a partir de R$ 60 a hora

(41) 99999-2365 e museudavida@pastoraldacrianca.org.br

Muralzinho Kids

Até sexta-feira, dia 9 de julho, o Muralzinho Kids, no Shopping Mueller, promoverá diversas atividades para as crianças. São as oficinas “Mini Teatro de Dedoches”, para brincar de faz de conta; a “Bicharada de Madeira”, com marcenaria infantil, bem como o “Meu Monstro Favorito”, oficina de costura para crianças. A empresa é referência em produzir atividades culturais, artísticas e lúdicas para crianças em Curitiba.

As atividades acontecem na segunda, quarta e sexta-feira, das 15h às 19h, no Kids Park do Shopping Mueller. Os horários são limitados para 3 crianças, com disponibilidade para 15 crianças por dia. A oficina tem duração de meia hora. Para participar, é preciso adquirir o valor de entrada no parque (R$30 meia hora ou R$35 uma hora), assim como o valor da oficina, de R$ 30.

Serviço:

Muralzinho Kids Shopping Mueller

Av. Cândido de Abreu, 127, Centro Cívico – Kids Park, Piso L4

R$ 30 meia hora ou R$ 35 uma hora de estadia no parque + R$ 30 de cada oficina

(41) 3205-5900