O Museu Oscar Niemeyer recebe crianças de 6 a 11 anos para as Férias no MON, de 12 a 15 de julho, das 14h às 16h30. Crianças e adultos podem participar da programação. Em cada dia haverá atividades como oficinas, dinâmicas e mediações que irão propor novas perspectivas sobre as exposições. As propostas foram pensadas buscando aprofundar as relações das pessoas com o espaço museológico através da sensibilização para a criação plástica e da percepção multissensorial das obras de arte.

Os ingressos são limitados e custam R$ 50,00 por dia. Eles devem ser adquiridos pela plataforma de venda online de ingressos do MON. O valor contempla a participação da criança e um adulto (que deve obrigatoriamente acompanhar a criança em todas as atividades). Ao final de cada atividade será realizado um momento para lanche na área externa (suco e biscoitos inclusos no ingresso), a fim de que os participantes compartilhem as experiências.

Na semana seguinte, no dia 20 de julho, às 15h30, no auditório Poty Lazzarotto, haverá a contação de histórias “Contos e cantigas da cultura popular brasileira”, com Aparecido Vasconcelos. A atividade é gratuita e aberta ao público. Basta se direcionar ao auditório com 15 minutos de antecedência. Nos dias 21 e 22 de julho as atividades realizadas serão para grupos fechados de instituições de acolhimento.

Confira programação

Terça-feira (12) – Laboratório sensorial de cores, sons, texturas e cheiros

Neste dia serão exercitadas a percepção sensorial, explorando os espaços do museu de diferentes formas. Dentre os espaços, serão visitadas a exposição “Bancos Indígenas do Brasil”. Serão exploradas texturas, sons, cheiros e também estimular a visão, por meio da investigação criativa dos espaços em volta. Ao final, através da pintura com materiais diversos, será possível registrar as percepções em uma composição multissensorial.

Quarta-feira (13) – Ateliê de sons: entre músicas e histórias

A tarde começa com uma contação de histórias. Ela será a inspiração para a criação de instrumentos musicais de brinquedo. Ao final, serão investigados os instrumentos musicais presentes na exposição “África: expressões artísticas de um continente”, através de uma mediação imersiva.

Quinta-feira (14) – Corpo, mente e desenho – com o artista André Mendes

Na oficina “Corpo, Mente e Desenho”, o artista André Mendes convida os participantes a vivenciarem e perceberem as relações entre o corpo, a mente e o desenho. Através de um circuito de atividades sensoriais, ele irá propor a ativação da concentração, sintonia e integração entre os participantes.

Sexta-feira (15) – Pintura em 80 movimentos

Quantos movimentos têm uma escultura de Juarez Machado? O movimento do artista ao fazer a obra, o movimento que a obra apresenta e, além do mais, o movimento que se faz para ver a escultura em todas as suas dimensões. Os participantes caminharão pela exposição “Juarez Machado: Volta ao mundo em 80 anos” observando os movimentos das pessoas representadas em pinturas e esculturas. Isso será usado como inspiração para a criação de esculturas e pinturas vivas, finalizando com uma proposta de pintura coletiva dos movimentos.

Serviço

Férias no MON

Para crianças de 6 a 11 anos

12 a 15 de julho, das 14h às 16h30

R$ 50,00 por dia (valor para criança + adulto responsável)

Contação de histórias “Contos e cantigas da cultura popular brasileira”

20 de julho, às 15h30

Auditório Poty Lazzarotto

Evento gratuito e não é necessário inscrição

