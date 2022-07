Nas férias de inverno não vai faltar muitas brincadeiras e animação para as crianças em Curitiba. Na próxima segunda-feira (11), começa mais uma edição do Festival de Férias de Inverno da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj).

A programação vai até a sexta-feira (15), com atividades nas dez regionais, de segunda a sexta, sempre das 14h às 17h. Estão previstas brincadeiras e atividades recreativas variadas e itinerantes para crianças de todas as idades.

Serão oficinas manuais e de pintura no papel kraft, além de brinquedos infláveis e festivais esportivos para todas as idades. Entre as modalidades esportivas, haverá vôlei, futebol, tênis de mesa, minitênis, minigolfe, badminton e circuito de bicicleta.

“Nosso objetivo é oferecer opções divertidas, que mesmo com temperaturas mais baixas tirem as crianças de casa e estimulem a criatividade e favoreçam o desenvolvimento e o convívio social”, disse o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak Jr.

A expectativa é que sejam atendidas mais de 20 mil crianças, adolescentes e jovens durante o período do Festival.

A primeira edição do Festival de Férias de Inverno aconteceu em 1996 e, desde então, conta com ampla participação da comunidade.

Saiba mais

Mais informações sobre dias, horários e atividades disponíveis em cada regional por data podem ser obtidas nos núcleos da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude de cada regional.



Serviço

Festival de Férias de Inverno

Data: De (11/7) a 15/7

Horário: das 14h às 17h

Entrada: gratuita

Locais das atividades

Regional Bairro Novo

11/07 Centro de Esporte e Lazer Xapinhal – Rua Francisco Claudino Ferreira, 1000, Sítio Cercado

12/07 Praça Madre Tereza – Rua Guaçuí com Rua Reinaldo de Carvalho Bola, Ganchinho

13/07 Praça Marçal Justen – Rua David Tows com Rua Cidade de Xaxim, Xaxim

14/07 Praça dos Emirados Árabes – Rua Apucarana com Rua Astorga, Sítio Cercado

15/07 Clube da Gente – Rua Marcolina Caetana Chaves, 150, Sítio Cercado

Regional Boa Vista

11/07 Parque Atuba – R. Pintor Ricardo Krieger, 550, Atuba

12/07 Parque Atuba – R. Pintor Ricardo Krieger, 550, Atuba

13/07 Jardim Aliança – Rua Thereza Lopes Skroski, próximo ao condomínio residencial Aroeira VI, Santa Cândida

14/07 Jardim Aliança – Rua Thereza Lopes Skroski, próximo ao condomínio residencial Aroeira VI, Santa Cândida

15/07 Parque Histórico da Vilinha – Rua Marco Polo, 1560, Bairro Alto

Regional Boqueirão

11/07 Escola Municipal Jornalista Arnaldo Alves da Cruz – Rua Maria Marques de Camargo, 330, Alto Boqueirão.

12/07 Praça Pe. Agostinho Legrós – Rua Ten. Cel. Villigran Cabrita, 1017, Boqueirão

13/07 Praça sem denominação – Rua William Booth com Rua Tenente Tito Teixeira de Castro, Boqueirão

14/07 Jardinete ao lado do CMEI Itamaraty – Rua Ver. Aureliano Mader Gonçalves com Rua Tenente Antonio Pupo, Xaxim

15/07 Jardinete Jornalista Vinicius Coelho (ao Lado do CMEI Elias José) – Rua Itaúna do Sul, 232, Alto Boqueirão

Regional Cajuru

11/07 – Praça Mansueden dos Santos Prudente – Rua Professor Nivaldo Braga, 1471, Capão da Imbuia

12/07 – Associação de Moradores Vila São Paulo – Av. Canal Belém, 6953, Uberaba

13/07 – Parque Olímpico Cajuru – Rua Rivadavia Fonseca de Macedo, 510, Cajuru

14/07 – Rua da Cidadania do Cajuru – Av. Prefeito Mauricio Fruet, 2150, Cajuru

15/07 – Praça Renato Russo – Rua Velcy Bolívar Grandó, 9-37, Uberaba

Regional CIC

11/07 Parque Tropeiros – Rua Maria Lucia Locher de Athayde, 1000, CIC

12/07 Parque Tropeiros – Rua Maria Lucia Locher de Athayd, 1000, CIC

13/07 Praça União – Rua Sebastião Ribeiro Batista, 165, CIC

14/07 Praça Central Vila Nossa Senhora da Luz – Rua Davi Xavier da Silva, 595, CIC

15/07 Praça Casa de Leitura Paulo Leminski – Rua Agenor Pierri, 21, CIC

Regional Matriz

11/07 Praça Mario Vendramel – Rua Esperandio Domingos Foggiatto, 301-349, Vila Torres (cancha de sintético), Prado Velho

12/07 Praça Mario Vendramel – Rua Esperandio Domingos Foggiatto, 301-349, Vila Torres (cancha de sintético), Prado Velho

13/07 Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser – Rua Brigadeiro Franco, s/n, Praça Oswaldo Cruz, Centro

14/07 Passeio Público – Rua Presidente Carlos Cavalcante, Centro

15/07 Passeio Público – Rua Presidente Carlos Cavalcante, Centro

Regional Portão/Fazendinha

11/07 – Associação de Moradores e Amigos da Vila Maria e Uberlândia – Rua Felinto Bento Vianna, s/nº (praça junto ao Armazém da Família Uberlândia), Portão

12/07 – Associação de Moradores e Amigos Jardim Santos Andrade – Rua Astolpho Nogueira, 131, Campo Comprido

13/07 – Associação de Moradores e Amigos Jardim Santos Andrade – Rua Astolpho Nogueira, 131, Campo Comprido

14/07 – Associação de Moradores e Amigos da Portelinha – Rua Irati, 1215, Santa Quitéria

15/07 – Associação de Moradores e Amigos da Portelinha – Rua Irati, 1215, Santa Quitéria

Regional Pinheirinho

11/07 Praça Zumbi dos Palmares – Rua Lothario Boutin, 289, Pinheirinho

12/07 Parque Linear – Rua José Alcides de Lima, 2371, Novo Mundo

13/07 Vila São Carlos – Rua Jacob Andreatta, 218, Pinheirinho

14/07 Praça Arthur Morgenstein Junior (ao lado da Praça Gralha Azul), Novo Mundo

15/07 Vila São Carlos – Rua Jacob Andreatta, 218, Pinheirinho

Regional Santa Felicidade

11/07 Praça Nicolas Cury (ao lado do CRAS Bom Menino) – Rua Luciano Hella, 322, Campina do Siqueira

12/07 Clube da Gente Santa Felicidade – R. Daniel Cesário Pereira, 681, Santa Felicidade

13/07 Amabuti – Rua Emílio Pereira dos Anjos, 40, Butiatuvinha

14/07 CAFI Judith Passos – Rua Doutor Aluízio França, s/n, Bigorrilho (Parque Barigui)

15/07 Associação de Moradores Saturno (Praça Marco Aurélio Malucelli) – Rua Capitão Domingos Castellano, 150, Santo Inácio

Regional Tatuquara

11/07 – Praça Altair Rodrigues (Bela Vista da Ordem) – R. Des. Joaquim Ferreira, s/n, Tatuquara

12/07 – CEL Santa Rita – Rua Carlos Munhoz da Rocha, 620, Tatuquara

13/07 – CRAS Caximba – Estrada Delegado Bruno de Almeida, 8280, Caximba

14/07 – CRAS Caximba – Estrada Delegado Bruno de Almeida, 8280, Caximba

15/07 – Parque Ybere – R. General Luiz Carlos Pereira Tourinho, 800, Campo do Santana

