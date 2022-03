A cidade de Balsa Nova realiza neste final de semana a 23ª edição da Festa do Milho, que promete ser histórica para o pequeno município da Região Metropolitana de Curitiba. Os shows agendados para o evento terão nomes de peso, como o Dj Alok, uma das principais referências mundiais da música eletrônica, além das duplas sertanejas Maiara e Maraísa, Israel e Rodolfo e Gian e Giovani.

Inicialmente o evento estava marcado para janeiro, mas o aumento assombroso de casos envolvendo a variante ômicron da Covid-19 fez os organizadores adiarem a festa. No primeiro dia, sexta-feira (03), a dupla Israel e Rodolfo comanda a festa, trazendo alguns dos hits que fizeram a fama dos artistas, além da música “Batom de cereja”, lançada no BBB do ano passado, que teve a participação de Rodolfo. O show começa as 23h30.

No sábado os portões abrem as 16h e o cantor Igor Ferraz abre os trabalhos às 21h. Logo em seguida, as “patroas” Maiara e Maraísa trazem toda sua energia sertaneja para o palco principal, com previsão de início para as 23h. Algumas horas depois, já na madrugada, o Dj Alok assume o comando da festa com muita música eletrônica.

No domingo, pra fechar a 23ª Festa do Milho de Balsa Nova, a tradicional dupla Gian e Giovani apresenta os maiores sucessos de sua longa carreira. Hits como “Nem dormindo eu consigo de esquecer”, “Olha amor”, “Mil corações” e “Convite de Casamento” trarão doses musicais de nostalgia aos espectadores. E, melhor ainda: o show é de graça. O horário de início da apresentação é 21h, mas os portões do Centro de Eventos abrem as 11h.

Os ingressos estão disponíveis para compra no site UAU Tickets.

A pista simples custa a partir de R$ 47 para a noite de sexta-feira e R$ 57 para sábado. Area Vip custa a partir de R$ 89,60 e Camarotes têm preços a partir de R$ 168. É obrigatório levar o ingresso impresso OU no celular (e-ticket), além de um documento com foto.

Os shows e demais atrações da Festa do Milho serão no Centro de Eventos, na Rua das Indústrias, em Balsa Nova. Veja como chegar no mapa abaixo!