A Fazenda Urbana do Cajuru completará dois anos nesta sexta-feira (24). Para comemorar a data, a Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), em parceria com a Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Regional Cajuru (Acemerc) e apoio da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), promoverão uma grande festa junina no estacionamento do Mercado Regional Cajuru – na Avenida Prefeito Maurício Fruet, 1.880 – na sexta, das 11h às 20h, e no sábado (25), das 9h às 20h.

O evento faz parte da programação Inverno Curitiba e também é alusivo ao Mês do Meio Ambiente. Os personagens Seu Folha, Dona Fofô, Fofis e Fifo, Flora, Fefo (filhos de Fofis) e Folheco, da Família Folhas, farão uma apresentação para falar sobre como atitudes simples, como a separação do lixo ou o plantio de uma árvore, podem ajudar a transformar o planeta e fazer dele um lugar melhor para se viver.

As atrações também envolvem oficinas culinárias, de agricultura urbana, abelhas sem ferrão, irrigação, plantio em pequenos espaços, workshops sobre compostagem além de apresentações culturais. Todas as atividades são gratuitas e abertas para o público.

Haverá também um espaço gastronômico com comidas típicas juninas como pinhão, quentão, pipoca, milho, doces, além de produtos da agricultura familiar.

Fazenda Urbana completa dois anos com festa junina. Foto: Hully Paiva/SMCS



Programação de aniversário com a Família Folhas

Sexta-feira (24) – 11h às 20h

KIDS

Tour sensorial – 5 sentidos – 14h – 17h

AGRICULTURA URBANA

Conhecendo a Compostagem – 13h30 – 15h

Prática de Plantio em vasos – 15h30 – 16h30

OFICINA COM STARTUP

Aprenda a fazer compostagem – 11h – 18h

BEM-ESTAR

Recital Meditativo de Música – 15h30 – 16h30

ESTAÇÃO SME

Pintura facial, interação com fantoches – 10h às 17h

COZINHA MÓVEL

Gabriela Carvalho – Feijões de semente Crioula – 11h

Embrapa – 13h30

Manu Buffara – 15h

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Banda Curititando – 11h

Família Folhas – 15h30

Quinteto Caipira com André Ribas – 15h30

Banda Curititando – 17h

Banda Lyra – 18h

Sábado (25) – 9h às 20h

KIDS

Carimbo de Tecido – 10h – 11h

Sachês de Alecrim e Marcador de Páginas – 14h – 15h

Pintura e Confecção de Pingentes Naturais – 16h – 17h

AGRICULTURA URBANA

Técnicas de Plantio em Vasos – 9h – 10h30

Pomar no Vaso – 11h – 12h

Pomar no Vaso – 13h30 – 14h30

Prática de Horta em Capilaridade – 15h – 16h30

OFICINAS COM STARTUPS

Aprenda a fazer compostagem – 9h – 18h

Irrigate – 9h – 18h

BEM-ESTAR

Yoga na Fazenda – 10h – 11h

Terapias Alternativas – 9h – 18h

JARDIM DE MEL

Conhecendo as abelhas nativas – 9h -12h

Abelhas nativas sem mistério – 13h30 – 17h

Oficina de Iscas para Abelhas Nativas – 15h – 16h

PEQUENOS ANIMAIS

Curral dos animais – 9h – 15h

ESTAÇÃO SME

Pintura facial, interação com fantoches e oficina de adereços juninos – 10h às 17h

COZINHA MÓVEL

Aula Show SENAC Instrutor Luiz Amilton Koher – Caldo Verde – 10h

Chef Vania – 12h

Professora Fátima Nigro – 14h

Chef Raulino – 13h

Chef Vaneza – Sopa Cremosa de Pinhão com Queijo e Ervas Finas – 15h

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Bruxa Dó ReMi – 10h30

Família Folhas – 12h

Rogério Gulim e Dupla – 12h

Banda Lyra – 14h

Banda Trilho Acústico – 18h

