No dia 11 de dezembro, domingo, a partir das 12h, Curitiba recebe uma festa especial de fim de ano voltada a todos os apaixonados pelo universo pop. O Shinobi Party, que é uma versão compacta do maior festival de cultura pop do Paraná, o Shinobi Spirit, ocorre na PUCPR – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no Bloco Azul.

O evento contará com inúmeras atrações, como concurso de cosplay, apresentações de K-Pop, RPG, arco e flecha e contará com a Arena INDIE – Play Party Global Jam, uma área de games exclusiva com jogos desenvolvidos pelos alunos do curso de Jogos Digitais da instituição.

O evento ainda contará com a presença do dublador Mário Jorge, conhecido por dar voz oficial a Eddie Murphy e John Travolta, além de personagens como o Burro, da animação “Shrek”, o dragão Mushu, do desenho “Mulan”, e Luke Skywalker, da trilogia original de Star Wars.

“Vamos fechar o ano de 2022 com chave de ouro, em um evento especial voltado para toda a família e para os apaixonados pela cultura nerd, promovendo uma versão pocket do Shinobi Spirit com a mesma energia e animação”, comenta Rogério Ramos, idealizador do evento.

Os ingressos para o Shinobi Party estão disponíveis com valores a partir de R$30 (meia-entrada) de acordo com o lote, podendo ser adquiridos pelo Cheers Shop. Acompanhe as novidades na programação pelo site oficial: www.sscwb.com.br.

O Shinobi Party será na PUCPR, Rua Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho, em Curitiba. Classificação: Livre (Menores de 10 anos entram somente acompanhados dos pais ou responsáveis, ou com autorização com assinatura reconhecida em cartório). Menores de 6 anos e maiores de 60 não pagam entrada.

Cosplays estão confirmados na festa