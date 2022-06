Pinhão, quentão, maçã do amor e pé de moleque. Junho mal deu as caras e as festas juninas em Curitiba já começaram. Para quem adora o clima de São João, a notícia é boa: tem festa para todo mundo ao longo do mês inteiro, inclusive neste final de semana.

Confira onde curtir o arraiá em Curitiba:

Peppers

Vem para o Pepper que nesta sexta e sábado tem arraiá! Nos dias 3 e 4 de junho, o Peppers preparou uma programação especial para o seu público. Com pescaria, argolas, boca do palhaço, barraca do encontro e correio elegante, a casa noturna também preparou comidas típicas especiais para a ocasião.

A festança começa às 22h e quem for caracterizado ganha R$ 5 de desconto no valor da entrada.

Clube Curitibano

Com shows de Gustavo Toledo e Gabriel, Ruan Mansur e da Banda Areia Branca, o Clube Curitibano já iniciou junho com uma grande festa junina. O evento será neste sábado (4), a partir das 12h, na Sede Romão Rodrigues Branco, na Grande Curitiba.

A programação é feita para toda a família, que vai ser repleta de comidas típicas, brincadeiras para as crianças e quadrilhas. A partir das 18h, as bandas vão se apresentar na “balada junina” do clube.

Para associados, a entrada é gratuita. Para o público externo, os ingressos para o dia todo de festa custam R$ 120 para pessoas acima de 10 anos e, para crianças de 2 a 10 anos, R$ 60. Além disso, quem optar por comparecer apenas a balada junina, o valor é R$ 50 para pessoas acima de 10 anos e R$ 25 para menores de 10 anos.

As entradas podem ser adquiridas pelo site do Disk Ingressos ou na Secretaria Administrativa da Sede Barão.

Way Beer

Neste sábado (4), a Way Beer abre seu tradicional calendário junino unindo música, gastronomia e, claro, muito chopp artesanal – a cervejaria vai oferecer mais de 40 torneiras de chope com seus principais rótulos.

Para completar, não vai faltar decoração temática junina e brincadeiras típicas, com direito a bandeirinhas, quadrilha, pescaria, tiro ao alvo, derruba lata e correio elegante. O evento contará, ainda, com espaço kids com monitoria e oficinas, tobogã inflável e pula-pula, além de camarim de maquiagem.

O evento será realizado na fábrica da Way Beer, na Rua Pérola, 331, em Pinhais. Os ingressos custam R$ 12 e estarão disponíveis para venda na entrada do evento.

Sesc PR

O Paraná Junino, do Sesc PR, promete festas juninas neste sábado (4) em Curitiba, Matinhos, Londrina e Foz do Iguaçu. Serão promovidas atrações artísticas, feiras gastronômicas, áreas de recreação para crianças, feira de artesanato local, correio elegante e espetáculos musicais com nomes da música caipira e sertaneja de raiz.

Na capital paranaense, as festividades têm início às 12h, no Bosque São Cristovão, também com feira gastronômica, espaços de recreação e desafios, exposição de carros antigos, quadrilhas, apresentações de coral, espetáculo circense, bloco do Elvis Presley Junino e show do Grupo Portal Gaúcho.

A entrada é gratuita e a programação nas outras cidades pode ser conferida aqui.

Pátio Batel

Shows, opções gastronômicas assinadas por chefs e atrações para todas as idades. A festa junina do Pátio Batel acontece nos dias 10, 11, 16, 17 e 18 de junho das 10h às 22h, no Rooftop do local.

Com entrada gratuita, a diversão está garantida com apresentações de quadrilha, brincadeiras como correio elegante, rabo no burro, pescaria e maquiagem, e o espetáculo folclórico infantil “O Curioso Causo do Boi Bolé” do grupo Parambolé. Esta atração custa R$ 5, com renda integralmente revertida para o hospital oncopediátrico Erastinho.

Santa Mônica

Com direito até a show de talentos, a festa junina do Santa Mônica acontece nos dias 25 e 26 de junho, na sede do clube. No sábado, a programação é noturna e, além das barracas de alimentação, a dupla Wesley e Henrique vão se apresentar para o público.

No domingo, a programação é voltada para o público de todas as idades e diversas atividades estarão à disposição dos visitantes: brinquedos infláveis, atividades recreativas no palco, quadrilha maluca, show de talentos e apresentação de Marjourie e Mell.

O evento é gratuito para os associados do clube e para seus convidados o valor é de R$ 35. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site.

