Nem todos os pais têm tempo e disposição para organizar a festa de aniversário dos seus filhos e nem todas as famílias conseguem dispor de orçamento para contratar um buffet que ofereça uma festa completa. Ainda há muita gente que organiza suas celebrações em casa mesmo, mas acaba tendo problemas. Para estes a dica é que Curitiba recebe nos dias organiza nos dias 16, 17 e 18 de setembro a 1ª Mostra Debutantes & Kids.

O evento chega para resolver estes problemas e auxiliar centenas de empreendedores de eventos que estão retomando seus negócios no cenário “pós-pandemia”. Além de conhecer empresas que se dedicam ao segmento em vários ramos – locação de trajes, decoração, fotografia e vídeo, alimentação e bebidas, convites, animação, cerimonial, locais para eventos, brindes, embalagens e papelaria, topo de bolo, entre outros – há também as novidades para 2023, como cabines fotográficas 360º para reels (Instagram), espaços instagramáveis e o robô de led.

Outras novidades ainda são convites digitais, valsas personalizadas para debutantes e totens de carregamento de celular para nenhum convidado ficar sem bateria no meio da festa!

Para a organizadora do evento, Val Andrade, da Excellence Eventos, o segmento está reagindo com força à pandemia e os pais precisam conhecer as novidades. “O setor de eventos foi um dos que mais sofreu com a pandemia. Os empreendedores que permaneceram no segmento fizeram várias inovações e que precisam ser conhecidas. Muitas delas estarão na Mostra, que é uma outra ação inédita em Curitiba”.

As tendências da moda 2023 também terá destaque na Mostra com um desfile organizado pelos promotores da festa, em parceria com a Anne Liz Noivas e a Armazém Models. O desfile será no dia 17 de setembro, às 19h. O evento também contará com apresentações de dança “Seres Místicos”, com a performance de Paty Ayune do Espaço Ayune, Mari Itachi Bana e Lena Hage.

Também confirmaram presença as influenciadoras digitais Will Hanke, Elloá Victória, Eduarda Brito, Thayná Gabrielle e Dielle Carlet.

Sorteio de festa completa de aniversário

Os visitantes da 1ª Mostra Debutantes & Kids Curitiba 2022 podem ganhar uma festa de aniversário completa, para faixa etária de 6 meses a 15 anos. Para participar, basta preencher o cupom no evento e aguardar o sorteio, que ocorrerá no dia 18/09, domingo, às 19h. o prêmio é composto com vouchers dos expositores, com validade de 12 meses. Vale um cupom por pessoa, por dia de presença no evento.

Os visitantes poderão também contar com serviço de alimentação com o Food Truck Rota 66 e Love´s Crepes, além dos ambientes instagramáveis para diversão e muitos posts. “Preparamos um evento para as famílias e para os amigos curtirem juntos, pensando nas próximas festas de aniversário que vão inventar”, diz Val Andrade.

O evento será realizado no Clube Dom Pedro II – Rua Brigadeiro Franco, 3662, Água Verde. Mais informações pelo telefone (41) 9 9286 9641. A entrada é solidária, com doação obrigatória de 1 kg de alimentos não perecíveis ou itens de higiene pessoal.